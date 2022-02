Dime cuál es tu horóscopo y te diré qué cosmético necesitas en el neceser

El zodiaco de cada persona, significa mucho porque dependiendo si eres acuario (febrero es tu mes), o libra, la personalidad varía y en temas muy parecidos, hay opiniones muy diversas. ¿Te has imaginado que no has encontrado tu cosmético porque todo depende de cuál es tu signo? Puede ser que sea uno de los motivos. Piensa en el beauty look de Rocío Osorno (sagitario), o Victoria Federica (virgo) y ahora visualiza cuáles son sus básicos en el maquillaje. Ellas conocen que dependiendo de su horóscopo, hay colores que sientan mejor.

¿Quieres saber qué cosmético es el más adecuado dependiendo de tu signo? No pierdas detalle, porque hemos analizado todos los signos y por supuesto, tenemos localizados los mejores productos. Después de conocer qué producto es el mejor, se volverá en un básico para tu rutina de belleza.

Aries

Los aries son personas que les gustan las aventuras y con mucha energía. Al tener estas características, necesitan un producto que sea arriesgado y atrevido. A un Aries siempre le gusta ganar y demostrar que le gustan los retos. Si eres aries, no dudes en apostar por la siguiente paleta de sombras de ojos.

PALETA DE SOMBRAS CARMEN - JEDET X KRASH KOSMETICS (14,95€)

Paleta de sombra de ojos con acabado mate y brillo. FOTO: Krash Kosmetics

Tauro

Paciente, decidido y fiable son los rasgos de un verdadero tauro. Si eres tauro, te encantará llevar prendas básicas y siempre escoges maquillaje seguro. Principalmente, porque necesitas seguridad en todas tus decisiones. Una barra de labios mate es la mejor elección.

BARRA DE LABIOS MATE (19,00 €)

Barra de labios de acabado mate, brillo y satinado. FOTO: Nars

Géminis

Las personas que son géminis son comunicativas e inteligentes. Eso sí, si eres géminis tienes una gran capacidad de adaptación a cualquier entorno o tendencia. Este mes es un buen momento para aprovechar las rebajas y conseguir un cosmético de última colección. ¿Un iluminador? Por supuesto.

CTRL + ALT + GLOW PALETA DE ILUMINADOR (12,49 €)

Paleta de sombra de ojos para agregar un brillo instantáneo a tu rostro, los ojos y el cuerpo. FOTO: SLEEK

Cáncer

Todas las personas con cáncer son cariñosas, protectoras y simpáticas. No obstante, una de sus mejores cualidades es la imaginación. Les encanta proponer planes y diseñar alternativas. Si estás dentro de este grupo, tus amigas te preguntan siempre qué maquillaje hacerse en ese día. Nosotras te sugerimos eyeliners de colores.

THE COLOR PEN EYELINER (12,95€)

Eyeliner de color violeta. FOTO: 3INA

Leo

Un leo es generoso, bondadoso y muy comprensivo con los demás. Les encanta la aventura, el lujo y la comida. Nos quedamos con el último adjetivo, porque va a ser la clave para localizar un maquillaje exacto. Una máscara de pestañas, que con tan solo una pasada, tengas la mirada infinita es todo lo que necesitas.

MÁSCARA DE PESTAÑAS CON VOLUMEN (19,99€)

Máscara de pestañas multiplicadora de volumen. FOTO: Estée Lauder

Virgo

Beyoncé es virgo y esto quiere decir que sí eres del mismo signo que la reina del pop, eres muy inteligente, práctico y trabajador. Al igual que Queen B, su piel está muy bien cuidada y eso solo se puede conseguir con una rutina estricta. Añade la siguiente crema hidratante.

Bloom Orchid Face Cream (21,75€)

Crema hidratante para piel sensible, deshidratada o reactiva. FOTO: freshly cosmetics

Libra

Una persona que es diplomática, sociable y encantadora es libra. Si es tu caso, y no has encontrado el producto definitivo, que añadirás cada año cuando se te acabe, no pierdas detalle porque solamente necesitas este gel fijador de cejas. Añadirás luz y un efecto natural al rostro.

GEL FIJADOR DE CEJAS TRANSPARENTE (29,99€)

Gel fijador para cejas. FOTO: BENEFIT COSMETICS

Escorpio

Kendal Jenner y Kriss Jenner aparte de ser hija y madre, también son escorpio. Son personas emocionales, pasionales y tienen una gran capacidad de convencer a los demás. ¿Qué necesitas en el neceser? Sin ninguna duda un colorete líquido. Así animaros a tus amigos de decir adiós al clásico y molesto, colorete en barra.

COLORETE LÍQUIDO (21,99€)

Colorete líquido con una fórmula ligera y duradera. FOTO: Rare Beauty

Sagitario

A los sagitarios les caracteriza el optimismo, su modestia y su buen humor. Por lo tanto, ese cosmético que todo sagitario tiene que tener entre sus básicos de belleza es un maquillaje con color y que transmita alegría. ¿Conoces cómo es un potenciador de pómulo? Sigue leyendo.

POTENCIADOR DE PÓMULO (17,95€)

Potenciador de pómulo. FOTO: Cocunat

Capricornio

Ambiciosos y disciplinados, así son los capricornios. Un buen capricornio es práctico y muy prudente, y si tienes esta personalidad, tu mejor cosmético es aquel que te asegure un maquillaje de profesional sin serlo. La base de maquillaje es esencial para tapar imperfecciones, y por ese motivo hay que tener la que cubra todo.

BASE DE MAQUILLAJE (9,09€)

Base de maquillaje con efecto mate hasta 12 horas. FOTO: Kiko Milano

Acuario

El mes de febrero es la mejor etapa para un acuario. Eso sí, hay dos tipos de acuario: tímido, sensible y paciente; y, por otra parte: exuberante y vivo. A la hora de escoger el mejor cosmético, tenemos claro que la categoría tiene que estar en el cuidado de la piel y la rutina de noche.

GEL CREMA HIDRATANTE CON VITAMINA C (43,99€)

Gel crema de tono melocotón que ilumina al instante y aporta 24 horas de hidratación. FOTO: OLEHENRIKSEN

Piscis

Un piscis es imaginativo y sensible. Es amable y tiene compasión hacia los demás. Conociendo que los piscis son así, el neceser de estas personas estará incompleto si no tiene una brocha de para cualquier tipo de producto.

BROCHA DE FORMA REDONDA (50.50€)

Brocha redonda pequeña para cualquier líquido. FOTO: MAC

Aquí tienes el mejor listado de los cosméticos que necesitas para un look fantástico. Ya no hay ninguna excusa.