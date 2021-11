Estos son los productos de belleza que usaban nuestras abuelas y que siguen siendo un básico de cualquier neceser

Estamos más que acostumbradas a oír hablar de básicos en cuanto a la moda se refiere. Que si la gabardina, los botines negros, el jersey de rayas... En definitiva, todas aquellas prendas que conforman el armario perfecto atemporal y que es igual de válida para mujeres de todas las edades. Pero no solo eso, si no que a veces algunos albergan tales tesoros que no es de extrañar que se hereden de una generación a otra como si de auténticas joyas preciosas se tratase.

Pues resulta que además de en la moda esto también existe en el mundo de la belleza. Y es que ya nuestras abuelas estaban rodeadas de productos de belleza (claro que no tantos como ahora), pero solo los que han conseguido perdurar en el tiempo son los que realmente cumplen con lo que prometen y ofrecen evidentes resultados. ¿Recuerdas cuando de pequeña jugabas en el tocador de tu madre con sus cremas? Pues seguro que muchas de ellas las habría introducido en su rutina diaria gracias a tu abuela. Y tu sin darte lo cuenta puede que hayas hecho exactamente lo mismo.

Por eso hemos querido recopilar los 5 básicos de belleza que usaban nuestras abuelas y que siguen siendo hoy todo un éxito de ventas.

Crema de Nivea

Crema hidratante corporal y facial para toda la familia, de Nivea (3,49 euros)

Crema hidratante corporal y facial para toda la familia, de Nivea

Aunque la marca alemana ha lanzado al mercado cantidad de productos con buenos resultados, que mezclan la innovación con el cuidado de la piel, nada igualará nunca su famosa lata azul. Su producto más reconocible y exitoso que han llegado a recomendar incluso dermatólogos para empeines en la piel, estrías, y otras zonas agrietas o especialmente deshidratadas. Algunas incluso la usan para ablandar y cuidar artículos de cuero, como bolsos y zapatos.

Aceite de bebé

Aceite Johnson’s baby con Aloe vera, de Johnson (2,30 euros)

Aceite Johnson's baby con Aloe vera, de Johnson

Son muchas las mujeres que lo han usado para desmaquillarse los ojos (especialmente ante máscaras waterproof), pero también para hidratar el cuerpo o incluso el pelo.

Vaselina

Vaselina pura, de Vaseline (9,67 euros)

Vaselina pura, de Vaseline

Ya te hablamos en un artículo anterior de todos lo beneficios y usos de este clásico producto: desde ampollas y rozadoras hasta fijador de cejas, Serum de pestañas o iluminador.

Agua de rosas

Tónico de Agua de Rosas de Damasco 100% Puro y Natural, de Bionoble (6,79 euros)

Tónico de Agua de Rosas de Damasco 100% Puro y Natural, de Bionoble

Podríamos llamarlo el precedente del ahora tan famoso serum, ya que este elixir era usado para iluminar, calmar y tonificar la piel. Algunas mujeres incluso creaban sus propias recetas caseras.

Chanel Nº5

Perfume Chanel Nº 5 (97 euros)

Perfume Chanel Nº 5

Pocos productos en la historia de la belleza tienen tanta historia detrás como este perfume. Creado por Coco Chanel en 1986 sigue siendo hoy un sinónimo de elegancia y buen gusto.