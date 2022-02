Amelia Bono se va de concierto en Madrid con el look más cañero que nos gusta a todas las mujeres

¿Planes para esta noche de sábado? Pues si tienes noche de amiga, música o concierto como Amelia Bono, te va a encantar su look más básico y cañero que nunca falla. Y lo mejor de todo es que son prendas que todas tenemos en nuestro armario. Esos fondos de armario atemporales que siempre nos salvan en esos días que no sabemos qué ponernos o no nos queremos complicar la vida. Y la hija de José Bono lo ha elegido para irse este viernes por la noche al concierto de Manuel Carrasco en Madrid. Suponemos que ella también está escuchando en bucle esa maravilla de tema que el andaluz publicó la semana pasada. ¿No habéis escuchado ‘Fue’? Pues es perfecto para este día gris en Madrid mientras te tomas el primer café del día.

Aunque el día no acompañe mucho en buena parte de España para salir de casa, si tienes esta noche de sábado planes con tus amigas, el look de Amelia Bono siempre será un acierto.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Amelia Bono solo ha necesitado una camiseta de canalé marrón a modo de body con unos vaqueros negros, cinturón con hebilla dorada y joyas también doradas. ¿Quién no tiene esas prendas en su armario? Seguro que todas las podemos copiar esta misma noche para salir de fiesta.