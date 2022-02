Para una cena de viernes noche, Amelia Bono tiene claro que necesitamos unos vaqueros de maxi campana negros de ‘efecto tipazo’

¿Planes para este viernes noche? Ya tengas una cena con amigas o una cita previa a San Valentín, el look de Amelia Bono es esa inspiración que nunca falla con un total look negro de esos que siempre solucionan cualquier ocasión o esos tan temidos “no sé que ponerme” o “no tengo nada que ponerme” (tan falso siempre). Y es que la hija de José Bono se fue de cena con sus amigos y hermano, y nos ha dejado la inspiración perfecta para copiarle este viernes noche. Por algo fue una de nuestras elegidas en la lista de españolas mejor vestidas el pasado año. Pero no solo eso, en este mes y medio que llevamos de 2022 también está haciendo más que méritos para volver a aparecer en dicha lista.

Amelia Bono ha lucido unos vaqueros de maxi campana negros de esos que son perfectos para chicas bajitas que te hacen ganar unos centímetros visualmente y además, son perfectos para estilizar la figura y hacerte parecer más delgada.

Y para completar el total look negro, Amelia Bono ha apostado por un top con volantes en el escote y su chaqueta de estilo cárdigan de piel con botones joya de Uterqüe. Eso sí, sin olvidarse de un cinturón con hebilla dorada tan en tendencia y unos pendientes de aro dorados.

Melena suelta peinada a un lado y unos labios rojos que nunca fallan para una velada con un estilismo negro.