Amelia Bono tiene el pantalón de Zara más favorecedor del momento, y no solo por su forma

Desde que Uterqüe desapareciese de nuestro radar fashion (o al menos por el momento, a esperas de que se introduzca definitivamente en Massimo Dutti como prometió Amancio), una de nuestras influencers favoritas no para de recurrir a la firma más mainstream de la empresa gallega Inditex. Hablamos de Amelia Bono y de su nueva obsesión por Zara. Si bien debemos reconocer que siempre la hemos visto lucir prendas de esta marca, nunca con tanta asiduidad ni con tanto acierto como en los últimos tiempos . Y es que parece que la empresaria no ve el momento de que llegue la primavera, y se ha decidido a dejar atrás las prendas tradicionalmente invernales un favor de looks mucho más ligeros, frescos y coloridos.

Si hace pocos días te hablábamos de la falda de estampado geométrico que nos dejó en su visita a Sevilla -también de Zara-, la hija del ex ministro José Bono nos ha demostrado que no hace falta bajarse al sur para lucir ya las primeras tendencias de la primavera, y que los soleados días que está haciendo en la capital pueden ser la excusa perfecta para dejar en el fondo del armario los grises, negros y marrones, o al menos de momento, y apostar por tonos vitaminados que no solo favorecen a la cara, si no que son capaces de subir hasta el estado de ánimo.

Pantalón de tiro alto de corte flare y en color teja, de Zara (25,95 euros)

Pantalón de tiro alto de corte flare y en color teja, de Zara FOTO: zara

La última prenda con la que nos ha sorprendido ha sido un favorecedor pantalón de Zara, aparentemente sencillo, pero que una vez que nos hemos puesto a analizar más a fondo nos parece un fondo de armario perfecto para aquellas que quieran huir de los colores de siempre. Su corte tipo sastre lo hace lucir elegante, mientras que la silueta ligeramente acampanada no solo es plena tendencia, si no que favorece a todo tipo de siluetas. Todo esto lo convierte en el aliado perfecto para ir al trabajo, acompañado de un sencillo jersey de punto fino en color blanco o una camisa blanca. Mientras que para las amantes del estilo romántico lo mejor es apostar por una opción más romántica, como la de Amelia Bono, en forma de cárdigan o rebecas con detalles como lazos, bordados o calados, las favoritas de las francesas. Otro truco de estilo es lucirlo con zapatos de tacón que asomen tímidamente por el bajo, la forma perfecta de ganar centímetros visualmente.