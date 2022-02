En el Tinder de las tendencias la blazer de piel de Tamara Falcó es el ‘match’ definitivo para todas nuestras noches de fiesta

Si tenemos algo claro es que en otra vida queremos ser Tamara Falcó. ¿Motivo? Seguimos alucinando con el ritmo de vida de la marquesa (DJ) de Griñón en este inicio de año. Después de anunciarnos que empezaba a grabar su serie con Netflix al más puro estilo Georgina Rodríguez pero en versión pija y no choni, Tamara Falcó viajó hasta París y de ahí a la Gran Manzana para vivir en primera persona y como toda una estrella, la Semana de la Moda de Nuevo York. Pero no solo eso, volvió directa para la tertulia de actualidad en ‘El Hormiguero’ de los jueves y de ahí directa de cena con su novio. Y ahí no se acaba todo, ayer hizo de DJ de postureo en la discoteca de Íñigo Onieva como nos han enseñado hoy en Instagram. Además de celebrar ayer sábado el cumpleaños de Isabel Preysler, también se fue de cena y fiesta con sus amigos. ¿Cómo sobrevive al jet lag? Buena pregunta.

Pero si algo nos hemos fijado de este Stories que ha compartido Tamara Falcó, es de la blazer de piel que ha elegido para irse de cena con sus amigos. Y es que esta claro que esta blazer de piel es el ‘match’ definitivo en el Tinder de las tendencias para todas nuestras fiestas.

Stories que ha compartido Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

Una blazer de piel que Tamara Falcó ha combinado con dos prendas que todas tenemos en nuestro armario, una camisa blanca y unos vaqueros. Y por lo que podemos ver en la fotografía, Tamara ha lucido la camisa medio abierta con un top negro debajo y su peinado de confianza en los últimos meses, una coleta baja para su media melena.

Lo que está claro es que este estilismo de la marquesa de Griñón es todo un súper ‘match’ en el Tinder de las tendencias de la moda.