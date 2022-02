Cómo mezclar estampados y seguir la tendencia de 2022 sin fallar en el intento

Los estampados, más arriesgados y clásicos, o atrevidos y vanguardistas, están ocupando espacio en las grandes tendencias de 2022. ¿Por qué solo usar uno cuando puedes unir varios? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho, y este año el street style nos está dando las respuestas. Llevar este tipo de estilo está vinculado a mujeres que quieren ser el foco de atención, o para cambios de look. La mejor embajadora es Victoria Federica con sus pantalones virales de Zara o los últimos conjuntos coloridos y geométricos de Rocío Osorno. Son dos ejemplos con estilos diferentes, pero que están unidas por la tendencia de fusión de estampados.

Claro que hay reglas para ejecutar bien esta tendencia. Hay varias claves que hemos analizado a través de la pasarela más importante del mundo de la moda: los conjuntos de la calle. Durante las últimas Semanas de la Moda, como en Nueva York o Londres, se han dejado ver los estampados más bonitos y mejor combinados. Como seguro que has querido iniciar esta tendencia en tu estilo, pero no sabes qué paso seguir, sigue las siguientes tres claves.

Tres ideas para inspirarte y atreverte a mezclar

Leopardo y color

¿Unir el print con un color como el violeta o el rosa? Claro que sí, y más en 2022, el año donde las tendencias están revolucionadas y no hay reglas. Como siempre, usamos la inspiración del estilo de Emili Sindlev. La influencer y experta en moda, siempre tiene ese conjunto que nos deja sin palabras y que queremos copiar. Esta unión parece una locura, pero queda fenomenal y dirá mucho de ti.

Rayas con cualquier estampado

Nada más empezar a leer cómo combinar estampados, te habrás imaginado que no podía faltar, Blanca Miró. La creadora de contenido y experta en tendencias, es la mejor defensora de esta tendencia. Nos encanta este look de blusa con rayas y colores fríos. Por cierto, ella lleva desde hace tiempo el pañuelo, al estilo años cincuenta, y dentro de pocas semanas seguirás está corriente. No pierdas detalle de este accesorio.

No hay edad para esta tendencia

Si tienes 50 o 60 años y quieres seguir esta tendencia, te advertimos de una sola cosa: no hay edad para atreverse con las combinaciones. Carmen Gimeno de nueva, la mejor inspiración, consigue fortalecer el papel de la mujer más madura y demostrar que en la moda no hay reglas. En este look, hemos encontrado como de fácil es seguir esta tendencia y es qué conjunto es la mejor representación de la combinación de estampados.