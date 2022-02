Si Eugenia Osborne y Rocío Osorno se han puesto de acuerdo para estrenar este conjunto con bustier de Zara es que va a ser viral hasta primavera

No hay dudas, os lo decimos siempre. Cuando dos celebrities o influencers coinciden en una prenda (o en este caso conjunto) el mismo día, es que va a ser la próxima prenda viral. Esta vez han sido Eugenia Osborne y Rocío Osorno las que han coincidido en su look de domingo para estrenar esta maravilla de conjunto de nueva colección de Zara de tejido de estructura y bordados florales. Pero no solo eso, ha demás este conjunto de traje, lleva un bustier. Y ya te avisamos, va a ser la estrella de los próximos meses.

Siguiendo esta línea de micro tendencias retro y ropa hecha para destacar, ha surgido la moda de llevar corset. Si la temporada pasada ya nos avisaron, esta primavera no lo vas a dejar de ver en todas tus tiendas low cost favoritas. Satinados, de tela vaquera, con estampados, a modo de bustier, con mangas de camiseta... O en este caso para ser la invitada perfecta a cualquier evento en los próximos meses.

Un conjunto de Zara elegante, estilizador, negro y repleto de flores que Eugenia Osborne ha combinado con un abrigo gris oversize para estos días más fríos de febrero.

BUSTIER ESTRUCTURA BORDADOS (29,95€)

Bustier. FOTO: Zara

PANTALÓN ESTRUCTURA BORDADOS (39,95€)

Pantalones. FOTO: Zara

¿No os parece una maravilla? Talle alto, bolsillos laterales, pinzas en el delatero, efecto fit en la parte del abdomen, perneras anchas y bajo cropped acampanado, es imposible que un modelo así no te siente bien y de rebote, perfeccione tu figura con la ayuda además del corsé o bustier. Además también tiene una chaqueta crop a juego.

Pero Rocío Osorno se ha pasado el juego de la moda y las tendencias y lo ha combinado debajo del corsé con este top de popelín con volumen y pliegues en el escote también de Zara. Lo que nos ha quedado claro es que este conjunto va a ser viral en Zara y que necesitamos un bustier en nuestro armario esta primavera.