Victoria Federica se ha ido de compras a Zara para copiar a Carrie con estos pantalones de estampado periódico que lo van a petar

¿Os acordáis del mítico vestido periódico de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York? Pues Amancio (o Marta) acaba de escuchar nuestros deseos y acaba de hacer una versión en la nueva colección de Zara. Pero no solo el vestido del que os hablabamos el otro día, si no también en su versión pantalones periódico. Y aunque Victoria Federica no sea muy amable con la prensa y no sea mucho de periódicos, se ha ido de compras a Zara para hacerse con estos vaqueros de nueva colección que nos enseña desde Londres. El estampado que fue pionero en los 30, popular en los 60 y polémico en los 2000 vuelve en forma de vestido, pantalón y top para ser tendencia en 2022. La estética 2YK se ha convertido en una de las más destacadas del año y, es que, son muchas las prendas y estilos de los primeros años del siglo XXI los que han vuelto pisando fuerte. Entre todas las cosas que han regresado, también lo ha hecho Sexo en Nueva York, con su secuela And... Just Like That.

Y Victoria Federica ya se ha hecho con los pantalones vaqueros estampados con print de periódico que recuerdan inevitablemente al vestido del estampado Christian Dior Daily en Sexo en Nueva York que Carrie Bradshaw lucía hace casi dos décadas.

Victoria Federica en sus Stories de Instagram. FOTO: @vicmabor

Unos vaqueros de estampado periódico de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Cierre frontal con botones metálicos que Victoria Federica ha combinado con zapatillas bastas en blanco y negro y un abrigo de paño.

JEANS STRAIGHT ESTAMPADO (29,95€)

Vaquero estampado. FOTO: Zara

El estampado de periódico será definitivamente tendencia y con él, el vestido, el pantalón y el top más Bradshaw de lo nuevo de Zara que ya lucen en la casa real. ¿Quién se apunta a esta tendencia? La verdad es que a mi como periodista no me puede fascinar más.