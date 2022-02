Te vas a olvidar de todas tus botas cuando veas a Sara Carbonero con Converse blancas de plataforma y vaqueros anchos

Empezar el año rodeada de cosas bonitas y de nuevos proyectos. Así ha empezado este 2022 Sara Carbonero y así os lo acaba de explicar en su cuenta de Instagram con estas palabras. “Últimamente están surgiendo oportunidades de hacer cosas muy bonitas, distintas y “arriesgadas”, proyectos que me llenan y me hacen salir de la famosa zona de confort. Dicen que el secreto está en las ganas pero también en la gente que cree en ti y que te impulsa y yo tengo la suerte de estar muy bien rodeada. Gracias por poner tanta ilusión en esta primera vez”. Y siempre lo explica así, con su corazón y toda su magia que la rodea. Pero no solo de sus palabras, también nos hemos fijado en el look más básico de Sara Carbonero con sus Converse blancas de plataforma. Un estilismo que ha combinado con unos vaqueros de tiro alto y anchos con una camisa blanca.

Y para estos días de mucho trabajo, Sara Carbonero ha optado por recurrir a sus amadas zapatillas Converse de plataforma en blanco que te salvan cualquier look de invierno o primavera.

Se trata de unas Converse altas blancas con plataforma, que no solo añaden centímetros al look, también aportan estilo. Si estás buscando unas zapatillas Converse y Sara Carbonero ha terminado por convencerte con las de bota con plataforma.

.Y es que, se trata de un calzado comodísimo -por el extra de acolchado que proporciona la plataforma- ideal para actualizar los básicos de tu armario, así como el mejor aliado de las chicas bajitas para sumar varios centímetros. Por eso no es de extrañar que Sara Carbonero tenga varios modelos en su colección. Perfectos para días non stop en los que quieres ir estilizada y cómoda a la vez sin perder un ápice de tendencia y glamour.