Estamos flipando con Sara Carbonero vestida de novia con este diseño de flecos de marca española que nos hace soñar con el verano

Lo que menos esperábamos este domingo de febrero era ver a Sara Carbonero vestida de novia. Y no de una novia cualquiera. Si no de esas que nos inspiran verano y bodas en las playa. Este fin de semana Isabel Jímenez ha celebrado por todo lo alto su 40 cumpleaños con una fiesta increíble a la que no podía faltar su comadre Sara Carbonero. Las dos presentadoras protagonizaron, sin duda, uno de los grandes momentos de la noche cuando se lanzaron a cantar a dúo. Una amistad única que además de llevarlas a ser socias de su marca de ropa Slow Love, también las lleva a compartir un precioso tatuaje con ‘la vida’. Y para esta ocasión Sara Carbonero se ha querido vestir de novia con un increíble vestido de flecos de marca española.

Un vestido de novia de Womance, la firma preferida de las influencers.

Sara Carbonero con vestido de novia. FOTO: @isabeljimenezt5

Un vestido de novia hecho a mano que cuesta 295 euros.

Vestido de flecos. FOTO: Womance

¿Más detalles del vestido de novia de Sara Carbonero? Así lo definen en la web de la marca: “Espectacular vestido de novia encolado con diseño de rombos en el torso. El diseño es idéntico por detrás y por delante, este aspecto lo convierte en extremadamente original y único. La falda cae a la altura de las caderas, lo que le otorga un aire de exostismo. La espalda cierra con cremallera hasta arriba en un ajuste perfecto a la silueta. El tejido es elástico, con textura algodón y muy cómodo”.

Y es que con este vestido nosotras solo nos podemos imaginar a Sara Carbonero como toda una novia boho casándose en una playa de Ibiza en una tarde de verano. Amigas, este vestido de flecos blancos solo nos traslada al sueño de una noche de verano y a esos atardeceres mágicos. Deseando estamos que Sara Carbonero comparta algún fotón de la noche.