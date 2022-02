María Fernández-Rubíes se adelanta al verano con estos dos bikinis en blanco y negro

Puede que para muchos aún queden muchos meses esta empezar a ver algo del verano, y con él los uniformes tan propios de esta época. A saber, vestidos sueltos tipo túnicas, caftanes, shorts vaqueros, camisetas de tirantes, chanclas y como no bañadores y bikinis. Y por lo poco que hemos visto hasta el momento, solo algunas afortunadas han podido adelantarse a la temporada luciendo ya algunas de estas prendas. Anabel Pantoja, Dulceida o Melissa Villarreal son algunas de las influencers que han podido disfrutar de una escapada a destinos paradisíacos donde lucir ya los nuevos diseños que no pararemos de ver la próxima temporada.

Canarias es uno de esos destinos donde las estrellas patrias de Instagram acuden para conseguir un poco de adelanto del verano sin necesidad de irse al Caribe o a las paradisíacas playas de México. Las conocidas también como islas afortunadas ofrecen Durant todo el año un clima tropical a todos sus visitantes, y nuestras influencers no han podido resistirse a pisar por allí en algún que otro momento mucho antes de que suba el termómetro en el resto de la península. La última en pisar las islas ha sido María Fernández Rubíes, quien no ha querido desperdiciar el puente que vive Madrid estos días con motivo de los carnavales y acudir con toda su familia a este destino. Y ha sido precisamente allí donde nos ha dejado ya sus primeras dos opciones de bañadores que bien merecen un análisis aparte.

El primero se trata de un bikini en color principalmente blanco, sin duda el color que no paramos de ver aún antes de que llegue el verano. Si bien el diseño de triángulo de María Fernández-Rubíes incluía unos bonitos estampados en forma de flor en el cuerpo de Nutka Studio, que si bien todavía no está a la venta, estamos segura de que pronto llegará a su página web. Un modelo sencillo y a la vez original, que no solo resalta la silueta de la instagrammer, si no también su perfecta silueta.

Pero ahí no quedaba todo, porque al día siguiente María lució un diseño en negro que por lo poco que podemos apreciar en su post incluye tirantes finos y una gran abertura en la espalda. Otra demostración de que ante la duda, los tonos básicos y los modelos aparentemente más sencillos pueden ser siempre la mejor solución. Y nosotras solo podemos esperar a que llegue el verano o nuestra próxima escapada para emularla.