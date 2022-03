Marcas para chicas curvy que puedes encontrar en Asos

Por mucho que la moda últimamente quiera abanderar el discurso de inclusión de todos los cuerpos y todos los colectivos, y por más que las modelos de tallas grandes, plus size o curvy se suban a la pasarela de marcas como Chanel, lo cierto es que todavía nos queda un largo camino para recorrer en cuestión de tallas más allá de la 42. Si bien es cierto que en los últimos tiempos han proliferado marcas centradas exclusivamente en este público, noticas como la desaparición de Violeta by Mango nos hacen pensar que algo no termina de cuadrar para la industria o para la clientela. Y es que muchas veces si uno se da un paseo por este tipo de marcas, sus diseños son más una solución para salir del paso que una fuerte apuesta por las tendencias imperantes adaptadas a estos cuerpos.

En cuanto a las tiendas de fast fashion, como las citadas Mango o Zara, podemos encontrar una pequeña selección donde las propuestas llegan a tallas más grandes de las habituales, pero para muchas es algo demasiado reducido, mucho más si nos referimos a diseños de fiesta o de invitadas, donde a veces la única opción que encuentran estas mujeres es recurrir a la ropa a medida, algo generalmente más caro y que les lleva mucho más tiempo.

Pero como no todo es malo, hoy queremos hablar de una de las firmas, o más bien plataformas, que siempre ha apostado de manera pionera por incluir no solo ropa para todas las tallas, si no marcas dedicadas exclusivamente a ello: Asos. La plataforma británica de moda y belleza online cuenta con varios nombres, entre ellos el propio Asos Design donde encontrar propuestas para todos los gustos y que son pura moda, además de tener una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a ellas, @asos_loves_curves. Te decimos cuáles son:

-Never Fully Dressed Plus

Vestido de tarde semilargo verde con estampado de estrellas Lindos de Never Fully Dressed Plus FOTO: Never Fully Dressed Plus

Diseños atrevidos y llenos de color que demuestran que no hay que tenerle miedo a los estampados. El destino perfecto para encontrar tu look de invitada para esta temporada primavera verano.

-Asos Design

Traje color café extragrande de punto de ASOS DESIGN Curve FOTO: ASOS DESIGN Curve

Aquí encontrarás de todo. Desde las camisetas más básicas hasta prendas que son pura tendencia o conjuntos para el día a día, como trajes de chaqueta.

-Hope & Ivy Plus

Mono de novia largo color marfil escotado con bordados de Hope & Ivy Plus FOTO: Hope & Ivy Plus

Esta marca especializada en diseños de invitada e incluso novia también ofrece diseños para chicas curvy que harán las delicias de las amantes del estilo romántico.

-Collusion Plus

Camisa azul claro con mangas cocoon de algodón de COLLUSION Plus FOTO: COLLUSION Plus

Si lo que buscas es pura tendencia este es tu sitio. Además, para esta temporada, la moda Y2K inunda todos sus diseño.

-Vero Moda Plus

Jersey marrón claro con detalle en los puños de Vero Moda Curve FOTO: Vero Moda Curve

Ropa bonita que mezcla lo funcional y la comodidad con diseños que son perfectos fondos de armario para llevar año tras año.