Los zuecos son los zapatos más virales que puedes llevar desde hoy mismo

¿Cuántos años tiene que pasar para que esperemos la vuelta de una tendencia? Para los expertos en moda y coolhunters esto suele pasar a los 20 años de haber estado con nosotros. Pero nada les hace descartar que pueda pasar también a los 10, aunque sea para muchos demasiado pronto. Y si la década de los 2000 esta por todas partes, en fiestas temáticas de Carnaval como la que dio Ana Fernández Padilla, en los vaqueros que Ana Mena ha subido a un photocall, o incluso en el conjunto más viral de la temporada, el de Miu Miu que ya lucen influencers como Chiara Ferragni o Verónica Ferraro, todo parece indicar que los 2010 puede que no tarden en aparecer en nuestras vidas, si no en forma de total looks seguramente si en forma de ciertos detalles o complementos.

Y uno de ellos han sido los zuecos. En la cabeza de muchas todavía está aquel desfile épico de Chanel primavera verano 2010 en el que Karl Lagerfeld recreaba un auténtico granero para poner sobre él sus propuestas de tweed pero añadiendo este tipo de calzado, generalmente asociado a lo tosco y a lo rural. Y precisamente debe ser esa vuelta al mundo rural lo que puede esconderse detrás del resurgir de este zapato. Si bien el modelo de la Maison francesa destacaba especialmente por un tacón casi imposible, los modelos que estamos viendo para esta temporada destacan por su tacón sensato y su aspecto cómodo. Una especie de derivación de las zapatillas de andar por casa que hemos llevado casi a diario durante más de un año, y que se urbaniza para llevar con todo tipo de looks en cuanto el frío nos deje quitarnos los calcetines.

Zapato tipo zueco de piel con adorno metálico y detalle de tachas, de Zara (89,95 euros)

Zapato tipo zueco de piel con adorno metálico y detalle de tachas, de Zara FOTO: Zara

Zueco piel tachuelas, de Mango (59,99 euros)

Zueco piel tachuelas, de Mango FOTO: Mango

Zueco de napa con adorno de logo en metálico, de Cuplé (119 euros)

Zueco de napa con adorno de logo en metálico, de Cuplé FOTO: Cuplé

Zuecos en serraje de color marrón, de Wonders (89,90 euros)

Zuecos en serraje de color marrón, de Wonders FOTO: Wonders

Zueco de piel y madrea con hebilla metálica, de Maje (235 euros)

Zueco de piel y madrea con hebilla metálica, de Maje FOTO: Maje

En las tiendas hemos visto modelos bastante parecidos que parten de la misma idea, bajos y lisos, en los que se combina la piel y la madera con detalles metálicos como tachuelas y hebillas. Los negros y los beige son sin duda los más buscados, que combinan a la perfección con vaqueros y bolsos de rafia o incluso con vestidos sueltos y ligeros que no nos quitaremos cuando llegue el verano.