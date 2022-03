El primer bikini (o trikini) más deseado del verano 2022 lo tiene Sara Carbonero desde México y con caftán

Sara Carbonero nos está dejando el catálogo perfecto de fotografías con todas las tendencias que vamos a tener este verano en nuestro armario o maleta de vacaciones. Raro se hace pensar en verano, bikini y looks con buen tiempo con esta borrasca de frío y lluvia que está azotando a España estos días. Pero Sara nos adelanta el verano desde México y a la vez nos da mucha envidia. Un viaje pendiente que tenían Sara Carbonero e Isabel Jiménez con parte de su equipo de Slow Love y que también están aprovechando para hacer la campaña de la nueva colección que ya estamos deseando tener en nuestro armario.

¿El bikini o trikini negro de Sara también es de Slow Love? Pues de momento no tenemos la respuesta, pero Sara si nos lees necesitamos saber de dónde es. Y es que no hay día que Sara Carbonero no nos cree una necesidad de moda.

Además de este look con bikini negro, pantalón blanco fluido y sombrero, Sara Carbonero ha recuperado una de las prendas estrellas del pasado verano. En una imagen en la que posa de espaldas, Sara luce un caftán semitransparente de color blanco perfecto para México.

¿Conoces los orígenes del caftán? Sus orígenes se remontan al Lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’para las grandes ocasiones. La historia lo define como una prenda de origen turco, amplia como una capa, abierta desde el cuello a los pies y con grandes mangas. Se utilizó a principios de siglo como bata casera e inspiró también diversos tipos de abrigos de vestir femeninos de alta costura en los años cincuenta. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios en los 70 fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent hoy lo vemos como una prenda playera y de verano.