Victoria Federica se ha llevado hasta a los desfiles de París los pantalones más raros de Mango que ya tienen lista de espera por su culpa

No solo de grandes firmas viven los looks de Victoria Federica en la Semana de la Moda de París. Para cerrar esta gran semana de moda para nuestra royal influencers acompañada de su padre Jaime de Maricharlar, Victoria ha optado por lucir los pantalones más raros de Mango que ya le habíamos visto en dos colores y que ha conseguido agotar ya en la web de la marca española en este color. Vamos, que ya no hay duda que Victoria Federica (Vic en Instagram) se ha convertido en toda una influencer y ya agota hasta las prendas low cost que luce.

Esta vez para el desfile de Valentino, ha combinado estos pantalones de vestir de Mango de doble cintura en color arena (también los tiene en negro) con una camiseta crop negra y la cazadora de Loewe con volante que ya lució en el desfile de la firma en París.

Victoria Federica en el desfile de Valentino en París. FOTO: Berzane Nasser/ABACA GTRES

Victoria Federica se ha convertido en la mejor embajadora de Mango y es que por lo que parece, la hija de Marichalar se ha comprado todos los pantalones de nueva colección de Mango. Se trata de este pantalón wide leg con cintura doble de Mango que están disponible en color arena y en negro. Y ella los tiene en los dos colores. Un estilo de pantalones que ya vimos en Tamara Falcó y ahora ha sido Victoria Federica quien se ha enamorado de ellos.

Un pantalón tejido con lana de caña ancha y diseño wideleg, una de los favoritos de la aristócrata. De doble cintura, diseño largo, tiro alto de pinzas y trabillas. Victoria Federica lo ha combinado con unas botas bastas planas para ir cómoda, ya que con su altura no le hace falta llevar tacones y por lo que vimos en una de sus primeras alfombras rojas, tampoco es algo que domine.