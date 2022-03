Victoria Federica se pasa el juego de la moda con el mejor look (o lookazo) de su intensa semana como influencer en París

“De la Torre Eiffel que se está muy bien, mon amour je t’aime”. Sin duda la canción de Zzoilo y Aitana podría ser la banda sonora de esta semana tan especial para Victoria Federica en París Fashion Week. Tanto es así que hasta Netflix podría hacer una serie al más puro estilo ‘Emily en París’ pero con nuestra royal como protagonista. ¿Qué no te lo crees? Pues solo hace falta hacer un resumen de todo lo que ha vivido esta semana Vic, fotografía con Rihanna incluida en el desfile de Dior. Pero si hay algo en lo que nosotros nos hemos fijado ha sido en sus looks. Y para terminar su gran semana por todo lo alto ha acudido esta mañana de viernes al desfile de Loewe junto a su padre Jaime de Marichalar y nos ha dejado el que se ha convertido en nuestro look favorito de todos los que ha lucido esta semana.

Y como no podía ser de otra manera lo ha hecho con un total look de Loewe.

Stories de Victoria Federica. FOTO: @vicmabor

Para acudir al desfile, Victoria Federica ha lucido una camiseta básica blanca de tirante ancho con el logo de la firma, cazadora de piel crop con volantes en el bajo, pantalones bicolor en negro y amarillo y un bolso mini amarillo con volantes también de Loewe. ¿Ahora entendéis que sea nuestro favorito? Y es que sin duda, la hija de Marichalar ha brillado con su estilo y ha dejado a la Casa Real española en buen lugar. Que para algo es nuestra primera royal influencer.

Jaime de Marichalar y Victoria Federica en el desfile de Loewe de la Semana de la Moda de París FOTO: Elena Barrios La Razón

Un look que ha terminado con un maquillaje con los ojos en colores cobre y rojizo y una coleta con su larga melena ondulada. Pocas veces vemos a Victoria Federica maquillada, pero cuando lo hace siempre apuesta por un maquillaje suave que no marque mucho sus facciones y una coleta como peinado favorito.