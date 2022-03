Tamara Falcó nos rompe el corazón con la blazer ‘made in Spain’ que siempre será la más elegante

Tamara Falcó nos ha roto el corazón. Y no por esta maravilla de blazer ‘made in Spain’ que ya no encontramos disponible, si no porque deja de ser jurado del recién estrenado ‘El Desafío’ de Antena 3 o lo que es lo mismo, ahora que nos habíamos ilusionado con tener sus lookazos en la televisión también los viernes, nos deja sin ellos. Tamara Falcó ha lanzado un mensaje en el primer programa de la segunda temporada de ‘El Desafío’, “os quiero pedir perdón a todos” confesaba la miembro del jurado del programa presentado por Roberto Leal. Tamara Falcó no va a poder seguir ejerciendo como jurado del programa en la segunda temporada al ser incompatible con sus estudios ya que el programa está grabado hace meses cuando aún la marquesa no tenía el diploma de chef. Aunque ahora seguro que también sería incompatible con la grabación de su serie para Netflix.

Una Tamara Falcó que para este primer programa (y su ultimo) ha lucido una blazer entallada con solapa rosa que es una maravilla.

.@Tamara_Falco_: “Cuando vuelvas al gimnasio vas a clase de Zumba y le dices al profesor: Tú, atrás” #ElDesafíoEstreno pic.twitter.com/cADvKxSfpN — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022

Y aunque no la hemos encontrado disponible en web, @Carmeron nos ha chivado que es de la marca española The Extreme Collection. Una firma inconfundible de la que Paula Echevarría es muy fan y además tiene sus propias colecciones.

Una blazer que Tamara Falcó ha combinado con un body negro con un escote muy sexy y su peinado favorito. ¿Qué cuál es su peinado favorito? Una coleta baja pulida de efecto lifting y rejuvenecedor. Para completar el estilismo unos pequeños pendientes de aro dorados.