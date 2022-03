Con tacones o con New Balance pero Tamara Falcó tiene claro que este es su uniforme comodín con vaqueros

Jueves noche o lo que es lo mismo, tenemos cita con El Hormiguero para deleitarnos con los lookazos de Tamara Falcó y Nuria Roca. Pero, ‘oh, decepción’, esta semana a tocado estilismos de esos básicos que repiten para todas las ocasiones y que son cero inspiración para nosotras porque ya se lo hemos visto mil y una veces. Y es que parece que desde que Tamara Falcó está grabando su serie para Netflix, está optando por un perfil bajo para sus noches con Pablo Motos en la tertulia de actualidad de los jueves en Antena 3. ¿Se estará reservando todos sus lookazos para emular a Gio en su serie?

Pues de momento ha vuelto a lucir su uniforme de confianza o comodín aparecer en la televisión. Eso sí, Tamara Falcó venía de unos días de desconexión en la montaña y en el campo con amigas. Así que solo por eso le perdonamos la falta de inspiración para marcarse un lookazo de jueves.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

¿Cuál es el uniforme comodín de Tamara Falcó? Pues ahora os lo explico amigas. La marquesa de Griñón nunca falla con un estilismo compuesto por tres prendas de fondo de armario de esas que todas las mortales tenemos, aunque a veces las suyas sean de marcas de lujo. Se trata de una blazer oversize de estilo masculino, un body negro que seguramente es de Zara y unos vaqueros de esos que les encantan a todas nuestras madres de tiro alto que estilizan y son perfección.

Para esta noche de El Hormiguero ha optado por combinarlo con unos salones naranjas en lugar de sus zapatillas New Balance en gris que no se quita últimamente en ninguno de sus estilismo, ya sea en la montaña o en la gran ciudad. Porque está claro que este look de Tamara Falcó podría ser el que viéramos por la calle hoy mismo en cualquier chica de Madrid o Barcelona.