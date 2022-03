Si Tamara Falcó no se quita sus nuevas zapatillas New Balance eso quiere decir que son un básico imprescindible con vaqueros Levi’s

Desde que Tamara Falcó empezó a grabar su serie para Netflix, su ritmo de vida y de planes ha aumentado aún más. De su viaje a París, a Nueva York y ahora la vemos disfrutando del frío y la nieve en la montaña, aunque no nos dice donde se encuentra pero podría ser Baqueira perfectamente. ¿Qué hay más pijo que un día en la nieve? Pero no os creáis que vemos a la marquesa de Griñón vestida de après-ski. Nada de eso, Tamara Falcó ha vuelto a lucir sus nuevas New Balance favoritas que ya lució en Nueva York y que ahora ni se quita para ir a la montaña. Y lo ha hecho con un look perfecto que podemos copiar por las calles de Madrid y que podría llevar perfectamente Victoria Federica en su viaje a París.

Tamara Falcó ha combinado para su día en la nieve un jersey marrón de punto con el cuello alto de ByNiumaal con abrigo largo negro amplio y fluido la firma de lujo Max Mara con unos pantalones vaqueros azules Levi’s, de cintura alta y rectos, con la estrella de la corona, las New Balance 990v5 y para completar el estilismo, bolso de Loewe.

Con esta moda en auge, muchas han sido las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance.

Aunque esta firma americana de zapatillas New Balance surgió ni más ni menos que en 1906, ha sido en los últimos años cuando ha experimentado un auténtico resurgir más allá del mundo del deporte, y eso que debido a su apuesta por una producción local en Estados Unidos y en Reino Unido sus precios suelen ser algo más altos que los de sus competidores.