El peinado más hippie (con trenza incluida) es este con el que Sara Carbonero enamora a Instagram y a la primavera

“Y ya lo sé, otra vez ha sucedido volaron los manteles y el domingo se hizo especial. Flotaba en azoteas todo mi deseo, un solecito bueno y tus faldas al viento, nada más”. Todo lo que necesitaríamos este domingo esta en la canción de Love of Lesbian, pero nos vamos a tener que conformar con dar la bienvenida a la primavera con un Madrid gris pero de lo más futbolero por ese clásico que paralizará a todo el país a partir de las 21:00 horas en el Bernabéu. Y seguro que Sara Carbonero tampoco se lo pierde con un look de esos en tendencia que tantos adeptos tiene en Instagram. Pero esta vez no ha sido por una prenda de ropa, Sara nos ha robado el corazón con este peinado de lo más hippie.

Y es que Sara Carbonero se ha puesto en las manos de Sonia Marina para enamorarnos con esta melena ondulada con trenzas.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Dos trenzas de raíz muy flojas que Sara Carbonero ha lucido dando volumen a su melena un poco ondulada para así conseguir un aspecto más boho y salvaje con este efecto texturizado de las ondas surferas.

Un peinado que ha lucido con camiseta gris, vaqueros anchos, cinturón y muchos collares y después le ha dado un giro con un jersey multicolor para estos días de frío en Madrid.