Necesitamos (muy mucho) los botines con cuña interior que Sara Carbonero ya ha llevado con los vaqueros anchos más primaverales

No hay día que Sara Carbonero no nos cree una necesidad de moda, y este jueves no podía ser menos. Pero esta vez no lo ha hecho con ninguna prenda de ropa, si no con unos botines que son magia para las chicas más bajitas. Y es que son de esos que tiene cuña interior, el truco de moda perfecto porque parece que vas con unos zapatos planos pero en verdad llevas una cuña interna que te hace parecer más alta y a la vez te estiliza. Y Sara Carbonero los ha lucido para un día de trabajo grabando su programa de ‘Que siga el baile’ en Radio Marca.

Unos botines que aún no hemos conseguido encontrar de donde son, pero si que en nuestra investigación de moda, hemos encontrado opciones bastantes parecidas a las de la periodista toledana.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Botines de cuña (77,95€)

Botín de cuña. FOTO: Zalando

Unos botines de cuña interior marrones que Sara Carbonero ha combinado con uno vaqueros anchos en tono clarito de lo más primaverales y un jersey de lana en varios colores que es perfecto para estos días de frío y lluvia en Madrid. Una manera perfecta de aportar color y ese toque más primaveral a tu look sin pasar frío.