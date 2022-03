FOTO: the CURIOUSERS

El peto es tendencia y este modelo ‘made in Spain’ será un básico esta primavera 2022

La primavera ya llegó y esta vez de verdad. Desde ayer, una nueva época del año entró en los armarios y eso es sinónimo de renovación de nuestros looks. Si tienes ganas de buen tiempo como nosotras, solamente estarás pensando en un básico que ya están llevando muchas influencers. Claramente, nos estamos refiriendo al peto. Una pieza que sirve para cualquier momento, en otras palabras, podrás usarlas siempre que quieras hasta el inicio del verano. Hace ya semanas que tenemos fichadas muchas prendas para el inicio de la primavera: el jersey arcoíris, la camiseta a rayas estilo marinero o un vestido midi. Ahora toca el turno a otra más y es el peto.

Tenemos claro que los petos son una de las prendas más virales de esta primavera 2022. Madame de Rose nos enseñó cómo era el peto más bonito de Lefties, y Laura Matamoros durante su embarazo no paró de llevar esta pieza. Ahora toca el turno de nosotras. Como sabemos que quieres llevar una peto desde ya, hemos encontrado el mejor. Por cierto, la prenda que será una joya en tu armario es ‘made in Spain’.

El peto de Claudia Parras nos encantó. Ella siempre es una gran fuente de inspiración para nuestros próximos looks, y por ese motivo, nos animó a buscar el mejor peto de firma española. ¿De dónde es la prenda que vas a querer desde este mismo momento? The Curiousers. Es la marca española que tiene el peto más bonito.

Antes de analizar cómo es el peto estrella de esta primavera, te contamos que el éxito del peto tiene su base en la comodidad. Además, combinar el peto es muy fácil porque puedes escoger entre una camisa blanca, una camiseta de color, y, por otro lado, podrás añadir desde unas zapatillas New Balance, hasta unas botas cowboy. Sigue leyendo y conocer más sobre le peto de The Curiousers.

PETO MR. SAWYER MARRÓN (140,00€)

Peto vaquero con raya diplomática. FOTO: the curiousers

Si te gustó el peto de The Curiousers, tanto como a nosotras, no lo dudes y corre a por esta pieza. Este tipo de peto, no lo encontrarás en otras firmas. Te encantará por tener raya diplomática (estiliza la figura), y por tener una combinación de cuadros en tirantes y bolsillos.

Sin ninguna duda, es una gran inversión. Te solucionará todos tus problemas de emergencia de moda. En esos días, que no sabes qué llevar, el peto será tu salvación. No obstante, este peto no está dirigido a la primavera, porque lo podrás utilizar en invierno con un cuello alto.