Mango recupera el conjunto más icónico de Gwyneth Paltrow

Si tengo que elegir un momento icónico de moda de los años 90 seguramente me sería difícil quedarme con uno. Pero lo que sí que tengo claro es que hay algún que otro momento (o imagen) que innegablemente estaría en esa lista, no solo por la de veces que la he visto en revistas de moda y en editoriales que han tratado de emularla, si no por la influencia que de una u otra manera han tenido no solo en mi armario, si no en el de la mayoría de las jóvenes de esa época. Por poner solo algunos ejemplos de esto, los vestidos lenceros de Kate Moss en varias apariciones en la alfombra roja, o los looks a base de vaqueros rectos lavados, camisetas blancas y chaquetas de cuero que nos dejaron Julia Roberts y Wynona Ryder son algunos de ellos.

Además de estos, hay uno que no me puedo quitar de mi cabeza últimamente, especialmente cuando se aproxima la primavera. El conjunto verde de Gwyneth Paltrow. Solo con esa referencia será suficiente para muchas. Pero por si acaso no lo es, vamos a darte más detalles. En 1998 se estrena la película ‘Grandes Esperanzas’, una adaptación de la novela de Charles Dickens que trata sobre la historia de amor de dos jóvenes de diferente clase social. Su director, Alfonso Cuarón decidió hacer una versión moderna de este clásico y trasladar el escenario a la ciudad de Nueva York.

Y es ahí donde se produce uno de los momentos de moda más icónicos de aquella década. Algo que como suele pasar con estas cosas ocurrió seguramente por casualidad, pero que a día de hoy es uno de los ejemplos más icónicos de la moda de los 90. Aquel conjunto de dos piezas formado por una blusa ligera que la protagonista llevaba abrochada únicamente con un botón y sin sujetador, y la falda midi satinada siguen siendo hoy un look de referencia que año tras año sigue inspirando colecciones y que nuestras influencers favoritas no pierden ocasión para emular.

Gwyneth Paltrow en la película 'Grandes Esperanzas' FOTO: Pinterest

Camisa satinada oversize, de Mango (29,99 euros)

Camisa satinada oversize, de Mango FOTO: Mango

Falda midi satinada, de Mango (29,99 euros)

Falda midi satinada, de Mango FOTO: mango

Ahora y gracias a Mango nosotras también podemos recrearlo en versión lowcost, pero que desde luego poco tiene que envidiar al original. Para lucirlo como Gwyneth solo necesitas unas sandalias negras de tacón ancho y más bien bajo y un bolso negro a juego discreto y de aire clásico.