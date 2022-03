Mishel Gerzig es nuestra portada del mes de abril. ¡No te pierdas el nuevo número!

Mishel Gerzig, la modelo nacida en el sur de Israel, ha protagonizado su primera portada en España. Y lo mejor es que lo ha hecho para nuestro Suplemento Lifestyle abril, que encontrarás mañana jueves en tu quiosco junto a La Razón. La modelo israelí de 24 años posa por primera vez en España para nuestro nuevo número plagado de estética ‘Euphoria’.

Siendo la protagonista de nuestro editorial de belleza, con el que ha conquistado nuestro corazón, al igual que el del jugador del Real Madrid, Thibaut Courtois, Gerzig luce un maquillaje pop y un nail art que podríamos ver en cualquier episodio de la serie Euphoria. Una estética que va en línea del ‘no va más’ de nuestra producción de moda, en la que hemos roto con todos los esquemas.

Pero eso no es todo. Abril te empapa de las nuevas tendencias de cara a esta primavera/verano. O no tan nuevas. Muchas nos llevan a los orígenes y una vez allí nos obligan a reinventarnos, superando los códigos impuestos para llegar a territorios desconocidos.

Látex, tendencias fetichistas, lujo en el streetwear, originales maneras de llevar tus bolsos según Chanel y sobre todo mucho exceso. Así que esta vez olvídate del ‘menos, es más’, porque la extravagancia viene pisando fuerte.

Además, te mostramos los 4 colores que van a arrasar esta temporada con una selección de prendas capaces de levantar cualquier outfit. Y no nos olvidamos de las que vais a la universidad, porque cualquier sitio vale para presumir de armario, ¿o no? Con nuestras prendas y complementos inspirados en los campus, seguro que no te dará pereza ir a clase.

¿Y en belleza? Te traemos las razones por las que invertir en un cepillo de pelo de 200 euros y conocemos la moda de los suplementos alimenticios. Sin olvidarnos de lo más nuevo para mantener a tono tu cuerpo y cuidar la piel y el cabello.

Todo ello en el número en el que además descubrimos la nueva faceta de la actriz Berta Vázquez, hablamos con la ganadora de un Goya Laura Pedro, conocemos los destinos estrella de Semana Santa o soñamos con tener la profesión de los travel influencers.

¡Corre mañana al quiosco porque te va a encantar!