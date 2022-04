Usar tus bolsos de dos en dos, la nueva tendencia

En inglés, la expresión double bagging se usa normalmente cuando haces la compra y al pagar te preguntan “do you want to double bag?”. Se refieren a usar dos bolsas de plástico o de cartón (dependiendo del nivel de concienciación con el planeta de la cadena de supermercados), es decir, una bolsa dentro de otra para reforzarlas.

Pero en moda, el término double bag o double bagging hace referencia a un fenómeno que ya conocimos a principios del 2000, y que ahora vuelve a raíz del teletrabajo. Lo puedes achacar a la vuelta de todo lo que sea Y2K, pero realmente tiene que ver con cómo cambian nuestros hábitos con las circunstancias. Durante la pandemia aprendimos a salir de casa con lo mínimo: mascarilla puesta, el teléfono para pagar, las llaves y un gel hidroalcohólico. Dejamos de usar bolsos XXL, dando preferencia a los minibolsos o incluso a carteras de mano. Pero con la vuelta al trabajo, al gimnasio y a la vida fuera de casa, cada vez necesitamos llevar más cosas a cuestas… ordenador, tupper, zapatillas para correr, etc.

Modelo en el desfile de Chanel SS22 FOTO: Chanel Chanel

Y en vez de cambiar de bolso, ahora usamos dos. El pequeño para lo imprescindible, para bajar a por un café a media mañana, y el grande, para todo lo demás.

Nuestro consejo, elige un bolso pequeño con cadena larga que puedas usar a modo de bandolera. Recuerda que es un plus si cabe el móvil, pero no es imprescindible. El grande debe ser lo suficientemente amplio para que quepan aquellas cosas sin las cuales no podrías sobrevivir durante el día, como tu portátil y desde ahí ya puedes ir sopesando según tus necesidades. Para que combinen entre sí, lo más fácil es que sean de una misma firma, así podrías elegir mismos acabados del piel o mismo tono metálico del hardware (cierres y cadena).

¿Con qué tendencia te quedas? ¿Con esta o con la del bolso a la cintura?