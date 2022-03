La blazer de la primavera es blanca y se lleva con vaqueros para un look de día, palabra de Vicky Martín Berrocal

Aunque todavía no lo sepas, vas a necesitar una blazer blanca para todos tus looks esta primavera. Y si aún no lo tenías claro, cuando veas el lookazo que se ha marcado Vicky Martín Berrocal, no vas a tener ninguna duda. Da igual que el día este gris, lluvioso o incluso frío en Madrid, la diseñadora sevillana igualmente hace gala de su estilo y elegancia natural para demostrar que solo necesita unos vaqueros de toda la vida con una americana blanca para marcarse un estilismo de esos que nos dejan a todos mirando durante mucho rato.

Y es que está siendo una semana de lookazos para Vicky Martín Berrocal, parece que la vuelta a Madrid la está inspirando y está a tope de proyectos que nos comparte a través de sus redes sociales. Y eso a nosotras no nos puede gustar más. Si el otro día fue el body negro de Zara, después el ‘total look’ vaquero, ahora es esta blazer blanca por la que suspiramos.

Stories de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

Y es que la diseñadora sevillana nos ha vuelto dejar claro que con unos vaqueros también nos podemos marcar un estilismo de lo más elegante para un evento de día. Solo ha necesitado combinarlos con una blazer blanca de solapas con una camiseta debajo en el mismo tono.