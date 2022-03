Vicky Martín Berrocal arrasa con el look ‘total denim’ con vaqueros rotos y camisa anudada que seguro que su hija Alba le copia pronto

Acabar marzo pisando fuerte es Vicky Martín Berrocal con este estilismo que no puede ser más ella. De esos que le gustan y que no puede disfrutar más la diseñadora sevillana y para ello se ha marcado un outfit de esos que ha ella tanto le gustan con prendas vaqueras. O lo que diríamos nosotras un ‘total look denim’ de lo más en tendencia. Y es que ya os llevamos avisando hace meses que este tejidos iba a ser una de las grandes estrellas de este 2022 y Vicky Martín Berrocal lo combina como nadie.

Vicky Martín Berrocal ha combinado una camisa vaquera anudada a la cintura, con unos vaqueros anchos que seguro pronto le va a copiar su hija Alba Diaz.

Petos, pantalones largos, shorts, camisas, blazers e, incluso, las sandalias joya que están arrasando entre las que más saben de moda. El tejido vaquero se ha adueñado de las piezas y complementos de nuestros armarios esta temporada. Este año, la tendencia denim se ha alzado como una de las más potentes de la industria. Únicamente es necesario que nos fijemos en los denim total looks que han dominado el street style para darnos cuenta de ello y Vicky lo sabe muy bien.

El auge de los años 2000 ha tenido mucho que ver en la reinvención del clásico ‘total denim’ y el look vaqueros ya es más 2000 que 90′s. Aunque irremediablemente ha vuelto de la mano de las tendencias cowboy que ya arrasan en todas las tiendas ‘low cost’ con prendas que nos recuerdan al lejano oeste y las botas cowboy en todos sus colores, estampados y formas. Y ya sabéis que eso no puede hacer más feliz a la que aquí escribe y que está deseando que llegue el buen tiempo para lucirlas con shorts y vestidos cortitos por todas las calles de Madrid.