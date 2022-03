Vicky Martín Berrocal tiene claro que una blazer negra y un top lencero es el uniforme perfecto de noche todo el año

La jefaza de los trajes y de todo lo que ella quiera. Porque Vicky Martín Berrocal es moda y poderío por los cuatro costados. No hay prenda que luzca la diseñadora sevillana que no eleve a lookazo y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Esta vez para la grabación semanal del programa de Bertín Osborne en el que ella participa. ¿Aún no lo has visto? Y es que por un claro motivo Vicky es elegida cada año como una de las españolas mejor vestidas de todas las lista. Solo necesita un traje negro para elevarlo a look digno de ser copiado combinado con un top lencero para darle un toque más sexy.

Y es que os lo decimos siempre, Vicky Martín Berrocal es mucha Vicky Martín Berrocal y en cada grabación para el programa de televisión en el que participa lo vuelve a demostrar.

Vicky Martín Berrocal en su cuenta de Instagram. FOTO: @vickymartinberrocal

Y esta vez, Vicky Martín Berrocal, lo ha hecho con la eterna blazer negra con la solapa con tejido de terciopelo y un to lencero debajo en un tono más gris con el encaje en negro. Un uniforme que siempre nos salva cuando no sabemos que ponernos para un evento de noche o para una cena romántica. Elegante, sexy y a la vez con ese toque clásico.