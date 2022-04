Alba Díaz lleva el conjunto de punto azul de nueva colección de Zara de efecto buena cara que es más cómodo que todas tus Converse favoritas

Si aún no te has ido de vacaciones de Semana Santa, bienvenida al club, te va a ir directa a Zara para comprarte este conjunto de punto azul de nueva colección Zara que Alba Díaz le ha robado a una de sus mejores amigas para crearnos una gran necesidad con esta fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram. Un conjunto de esos que se va a convertir en tu uniforme favorito de verano en la playa y que además, gracias a su color azul, pone ese efecto buena cara que tanto buscamos para estos meses de primavera cuando aún no estamos bronceadas como en verano.

Y es que ya dicen que de tal palo, tal astilla, y Alba Díaz ha heredado el estilo de su madre Vicky Martín Berrocal y también su amor por la moda. Con un estilo totalmente diferente al de su madre y mucho más millennial, Alba también se ha convertido en todo un referente para las chicas de su edad.

JERSEY PUNTO POINTELLE (22,95€)

Jersey punto. FOTO: Zara

FALDA PUNTO POINTELLE (25,95€)

Falda punto. FOTO: Zara

Un conjunto de falda midi de tiro alto con cintura elástica a juego con un jersey crop que la única parte negativa es que no tiene forro interior, es decir que la mejor opción es lucirlo en la playa o es la piscina con el bikini debajo o buscarte un forro interior si lo quieres lucir por la ciudad.