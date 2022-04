Violeta Mangriñán tiene el vestido de punto de Zara que queremos llevar hasta que llegue el verano

Por razones que nosotras que escapan a nuestro conocimiento, pero que seguramente disciplinas como psicología del marketing sepan explicar, aparece de repente una prenda en la web de cualquier firma (aunque este fenómeno parece darse especialmente con firmas low cost como Zara y Mango) y casi en la misma semana empieza a prodigarse por Instagram en el cuerpo de muchas de nuestras influencers favoritas, lo que por supuesto desata la locura, y nosotras acudimos raudas a las tiendas a hacernos con ella, aunque la mayoría de las veces nos encontremos con que ya cuelgan el cartel de agotado y nos quedemos con las ganas. Es lo que llamamos prendas virales, y aunque como te decimos no sabemos muy bien los motivos por los que se produce ya empezamos a diferenciar ciertos aspectos que nos indican su futuro éxito.

Una de esas claves es, por ejemplo, que aparezca siendo lucida por una influencer experta en tiendas como Inditex y con muchos seguidores. Aquí sin duda Rocío Osorno o María Pombo son las reinas absolutas. Pero no son las únicas. Otra de ellas es Violeta Mangriñán, quien su embarazo no le ha restado ni un ápice de estilo, si no todo lo contrario. La colaboradora nos deja día tras día ideas de estilismos cómodos, estilosos y perfectos para lucir durante los meses de embarazo, y que nosotras no podemos evitar copiar.

Violeta Mangriñán con vestido de punto de Zara FOTO: @violeta_mangrinyan

Además, otra de las cosas que nos gusta de la influencer es que no solo recurre a las típicas tiendas premamá, si no que acude a sus tiendas de cabecera pero sabiendo elegir qué prendas pueden adaptarse a su tripa, como ha sido el caso de su último vestido de Zara. Se trata de un bonito diseño de punto con tirante a un solo hombro y broche dorado de corte evasé que tiene toda la pinta de convertirse en la próxima prenda viral de la firma gallega.

Vestido punto broche dorado, de Zara (39,95 euros)

Vestido punto broche dorado, de Zara FOTO: Zara

Nosotras ya hemos reservado el nuestro antes de que se agote. No digas que no te hemos avisado.