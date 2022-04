Amina Muaddi estalla en redes y desmiente que A$AP Rocky, novio de Rihanna, le haya sido infiel con ella

Sin duda, la noticia de la ruptura de Rihanna con A$AP Rocky dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos y se convirtió en la noticia más comentada del mundo, siendo trending topic mundial durante horas. Y es que la historia que se publicaba era bastante fuerte. Según el medio que publicó el bombazo, el rapero le habría sido infiel a la cantante con la diseñadora Amina Muaddi, amiga íntima de Rihanna, estando embarazada de ocho meses. Las redes ardían tras la publicación del rumor y se comenzó a especular sobre qué había pasado entre ellos.

Según cuentan, la pareja habría roto tras la Semana de la Moda de París porque Rihanna había pillado A$AP Rocky siéndole infiel con su amiga en un conocido restaurante de Los Ángeles, lugar donde diariamente van multitud de celebrities a comer y a cenar. Si hubiese sido así realmente, el padre del hijo de Rihanna hubiese sido bastante patoso en serle infiel en un sitio donde hubiera sido pillado y observado por todos, sin ningún tipo de cuidado.

Rihanna y ASAP Rocky FOTO: Vianney Le Caer Vianney Le Caer/Invision/AP

Tras la supuesta infidelidad de A$AP Rocky, Amina Muaddi ha querido desmentir rotundamente que haya tenido una relación con el novio de Rihanna. La diseñadora está muy dolida por haber sido señalada por todos y por el huracán mediático que ha generado el rumor de la deslealtad del rapero a la artista con ella. Así desmentía la amiga de Rihanna su supuesto idilio con A$AP Rocky, calificando las acusaciones como una “mentira infundada”. “Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente, supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio”, comenzaba el escrito desde su cuenta de Instagram. “Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas, independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida”, decía refiriéndose a Rihanna y a su embarazo. Terminaba asegurando que los rumores no solo le afectaban a ella, sino a muchas personas a las que quiere y pedía respeto y amor.

Rihanna aún no se ha pronunciado al respecto y lo único que sabemos es que la artista ha dejado de seguir a su amiga en Instagram. Aún así, fuentes cercanas a la pareja aseguran que siguen juntos y están más enamorados que nunca. Tendremos que esperar estos días para saber si, finalmente, están juntos o no