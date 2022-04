El vestido de punto midi más sexy (y en tendencia) de Zara es el que podrás llevar estés o no embarazada como Violeta Magriñán

Violeta Mangriñán no deja de crearnos necesidades de moda ni estando embarazadas. Y nosotras no podemos estar más felices de que no use ropa premamá y así poderla copiar en todos sus estilismo de premamá sexy al más puro estilo Rihanna. Violeta ha tomado ejemplo de la cantante. Y es que Rihanna está dando un giro a todos los códigos de moda premamá, demostrando que durante el embarazo es posible vestir atrevido, manteniéndose fiel al estilo personal y siguiendo algunas de las tendencias más destacadas del momento. Un estilo premamá sexy y atrevido en el que destacan prendas oversized, pero también cropped tops, pantalones de tiro bajo. Y la verdad es que a nosotros nos encanta que las mujeres embarazadas vuelvan sus estilismos de lo más sensuales y empoderados en pleno 2020.

Violeta Magriñán ha vuelto a demostrar que se puede ser una embarazada de lo más sexy con este vestido midi de nueva colección de Zara con detalles ‘cut-out’ tan en tendencia esta temporada.

La pasarela es el lugar donde surgen las tendencias que seis meses después llegan a nuestros armarios. Algunas son predecibles, unas quedan olvidadas en el taller de costuras y otras son inesperadas, como el famoso cut-out que ha revolucionado la temporada. Sí, aberturas en lugares que aportan un toque más sensual y chic a tus looks de diario y que puedes llevar con todo tipo de calzado, desde zapatillas de deporte, pasando por sandalias planas y las clásicas alpargatas. Y Violeta Mangriñán ha dado buen ejemplo de ello con este vestido midi de nueva colección de Zara.

VESTIDO PUNTO CUT OUT (29,95€)

Vestido punto. FOTO: Zara

Se trata de este vestido midi de escote redondo con tirantes anchos con detalle de aberturas laterales que queda igual de bien y sexy estando embarazada. Es perfecto para llevar con zapatillas blancas o sandalias de cuña.