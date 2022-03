Violeta Mangriñán se marca un Rihanna con este lookazo premamá de lo más sexy y espectacular en los Premios Ídolo

Lo estábamos deseando desde que Violeta Mangriñán anunció su embarazo. Y aquí está, su primer lookazo premamá al más puro estilo Rihanna. Y no nos puede gustar más este nuevo estilo de vestir de las famosas embarazadas, mujeres sexys y empoderadas que no esconden su cuerpo y marcan su tripita. ¡Bravo! Madrid se ha vestido de gala esta noche para celebrar la primera edición de los Premios Ídolo o lo que es lo mismo, los premios para los creadores de contenidos en nuestro país. Con esta premisa, Aida Domenech (Dulceida) junto al equipo de The Music Republic han organizado una gala muy especial para dar visibilidad a un sector que, a pesar de ser tan consumido, aún no consigue ser reconocido como un trabajo tan serio como cualquier otro. Los Goya de los influencers y el lookazo de Violeta Mangriñán no nos ha defraudado.

Un estilismo al más puro estilo Rihanna como os decíamos con un body negro palabra de honor y un vestido de red negro encima. ¡Y no puede estar más guapa Violeta Mangriñán!

Violeta Mangriñán en los Premios Ídolo. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Además, Violeta Mangriñán lo ha combinado con una coleta burbuja tan en tendencia que es perfecta para sobrevivir a un día de lluvia en Madrid con un maquillaje resaltando sus labios en rojo. ¡Está espectacular!

Violeta Mangriñán en los Premios Ídolo. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Y Violeta ha tomado ejemplo de la cantante. Y es que Rihanna está dando un giro a todos los códigos de moda premamá, demostrando que durante el embarazo es posible vestir atrevido, manteniéndose fiel al estilo personal y siguiendo algunas de las tendencias más destacadas del momento. Un estilo premamá sexy y atrevido en el que destacan prendas oversized, pero también cropped tops, pantalones de tiro bajo. Y la verdad es que a nosotros nos encanta que las mujeres embarazadas vuelvan sus estilismos de lo más sensuales y empoderados en pleno 2020.