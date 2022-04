Encontramos una versión low cost en Asos del top de alta costura que tiene Paula Ordovás de básico para una noche romántica

Paula Ordovás tiene un top negro de Jacquemus que soluciona cualquier look aburrido. Es ese tipo de prenda, que nada más ver cómo es, tendrás un flechazo automático y vas a querer que esté en tu fondo de armario. Eso sí, tenemos que advertirte que la prenda que tiene Paula Ordovás tiene un precio bastante elevado, y por ese motivo hemos localizado otra opción que es muy parecida para copiar su look. Después de ver cómo queda, y que solamente necesitas un vaquero de tiro alto para conseguir el mejor outfit, tendrás claro que esta pieza será una joya en tu colección de verano.

¿Dónde podemos encontrar una versión low cost del top de Paula Ordovás? No podía ser en otro sitio que en Asos. Te aseguramos, que nada más ver cómo es la réplica de la prenda de Jacquemus se agotará en unos minutos. Es la sensación para este verano, o para una noche romántica en cualquier playa.

¡No necesitamos más! Paula Ordovás nos dio las claves para tener un look romántico y elegante a la vez. Como no queremos dejar nuestra cuenta en números rojos, hemos localizado la versión low cost en Asos. Si todavía no te has lanzado a la hora de buscar en Asos, no pierdas tiempo porque encontrarás todo lo que necesitas para renovar el armario este verano.

¿Un top similar al de Jacquemus en Asos? Claro que sí, y aquí tenemos la prueba. No pierdas detalle.

TOP CORTO NEGRO CON MANGAS ABULLONADAS (27,15 €)

Top negro con mangas de farol. FOTO: Asos

Sin palabras te habrás quedado con este top. No hace falta gastarte todo el salario del mes, para tener un top tan bonito y elegante como el de Paula Ordovás. Está claro que Jacquemus inspira a todo el mundo, tanto a las mejores vestidas como a las marcas de moda.