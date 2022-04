Tamara Falcó revoluciona Instagram con este vestido estampado de su marca para la cena más romántica en la playa junto a su novio

Antoñita la fantástica me llamaba mi abuelo, pero oye, en esta ocasión fantaseo con razón. Y es que no me digáis que al ver esta fotografía que acaba de publicar Tamara Falcó desde sus vacaciones de ensueño, no habéis pensado que se trataba de una pedida de mano. Y aunque no lo cuente la marquesa, nosotras seguimos pensando que ahí hay una pedida de mano que pronto nos explicarán. Pero volviendo a la realidad, os venía hablar de esta maravilla de vestido estampado que Tamara Falcó ha escogido para esta romántica cena en la playa. Un diseño que pertenece a su colección con Pedro del Hierro que vio la luz hace una semanas y que es perfecta para las noches de verano y las celebraciones.

Se trata del modelo Bromelia, un vestido largo de escote halter con falda con vuelo y anudado en la espalda con un precioso estampado.

Bromelia. Vestido chiffon estampado (259€)

Vestido Tamara Falcó. FOTO: Pedro del Hierro

Vestido Tamara Falcó. FOTO: Pedro del Hierro

Una selección de prendas diseñadas y fabricadas en España con tejidos y materiales de calidad perfectas para celebrar. “Estoy súper orgullosa del resultado y el lanzamiento de esta colección en la que tantos meses llevamos trabajando. Pedro del Hierro es el partner ideal para darle a TFP el impulso que queremos ya que compartimos valores y, además, siempre hemos tenido un fuerte vínculo familiar. Ha sido un lujo poder trabajar con todo el equipo”.

Una apuesta donde para la ocasión se han diseñado dos colecciones inspiradas en el caribe y en el espíritu del disfrute de las vacaciones, y en dos ciudades donde se respira mucha moda. Se presenta: “Cartagena”, enfocada para ocasiones especiales y “Aruba”, pensada para brillar en las noches de verano. Destacan los colores vivos, una estampación marcada, tanto étnica como floral, y volúmenes femeninos que realzan la figura de la mujer. Y Tamara Falcó ha deslumbrado en la presentación con uno de sus uniformes favoritos, este traje negro con blazer crop tan en tendencia que también pertenece a su nueva colección.