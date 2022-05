Carmen Lomana nos deja el look perfecto de Feria de Abril sin vestirse de flamenca

Aunque parece que este fin de semana media España se ha dado cita en Sevilla con motivo de la Feria de Abril, lo cierto es que todavía queda una semana por delante en la que aquellos que no lo hayan vivido nunca, o los que quieran repetir, puedan disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer la capital hispalense durante estos días: su gastronomía, su historia, su arquitectura, su gente, su música... En definitiva, lo que muchos llamas arte. Pero hoy queremos centrarnos especialmente en aquellas mujeres que tras dos años de pandemia han decidido vivir esta feria con todas sus ganas, pero eso sí, si vestirse de flamenca.

Aunque somos unas grandes defensoras de este traje tan favorecedor, tengas el cuerpo que tengas, las que lo hemos probado también tenemos que admitir que no es precisamente el vestido más cómodo del mundo, y que además, a no ser que te decantes por un modelo alquilado, hacerte con uno puede suponer un importante desembolso de dinero. Pero no todo son flamencas, El Real también tiene cabida para mujeres que lucen perfectas sin este traje. Como ya te hemos recomendado e algún que otro artículo, los trajes de chaqueta como el de Rocío Osorno o los vestidos midi son los favoritos para las noches.

Pero, ¿y para el día? Pues el último look de Carmen Lomana nos da todas las claves que necesitamos. Un vestido claro más bien colorido con estampado en verde, largo midi y detalle de volantes en el bajo es todo lo que la socialité ha necesitado para convertirse en una de las mejores vestidas del día. El toque flamenco es el mantón de Manila en color crema, que es perfecto tanto para protegerse del frío en cuanto se va el sol como para darle un aire más formal al vestido.