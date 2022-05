Cinco tendencias imprescindibles del verano que ya puedes encontrar en Zara

Seguramente si hablásemos de tiendas o firmas a las que recurrir para comprar prendas especiales o para invertir en fondos de armario atemporales, nos saldrían varios sitios. Pero seamos realistas, si lo que necesitamos es un cambio de armario rápido, de plena tendencia y asequible Zara es la respuesta inmediata. Y es que no sabemos como lo hace, pero de alguna manera parece tener una habilidad innata para adelantarse a todas las tendencias del momento antes de que lleguen, o incluso crear algunas propias. Algo totalmente admirable para una marca comercial, y que la ha hecho posicionarse como una de las favoritas de todo el mundo.

Es dificil encontrar a una mujer que no tenga su bolsa de la compra de la App o la web de Zara repleta de prendas que son sus objetos de deseo, esperando unas rebajas o una paga extra para irse con ellas a casa. Pero lo cierto es que mirando más profundamente las novedades y aplicando el ojo de experta, hemos podido encontrar cinco tendencias que no solo serán claves esta primavera, si no que marcarán todo lo que querremos llevar también el próximo verano.

CONJUNTOS

Top punto rib asimétrico, de Zara (25,95 euros)

Top punto rib asimétrico, de Zara FOTO: Zara

Pantalón punto rib, de Zara (29,95 euros)

Pantalón punto rib, de Zara FOTO: zara

Los dos piezas del invierno han dejado paso a conjuntos de punto ligeros y con colores vibrantes, como los tops y pantalones sueltos o cárdigans con aberturas y faldas midi.

CROCHET

Vestido largo de crochet, de Zara (29,95 euros)

Vestido largo de crochet, de Zara FOTO: ZARA

Es el material estrella del verano que vuelve esta temporada con más fuerza que nunca. Un sueño para las amantes del estilo hippie.

PANTALONES ANCHOS

Pantalón wide leg satinado en color crudo, de Zara (39,95 euros)

Pantalón wide leg satinado en color crudo, de Zara FOTO: zara

La moda amplia y oversize es una de las pocas herencias buenas que nos ha dejado la pandemia, y Zara está empeñada en mantenerlo en forma de pantalones que conjuntan lo elegante con lo cómodo.

AMERICANA DE LINO

Blazer recta de lino en color verde, de Zara (39,95 euros)

Blazer recta de lino en color verde, de Zara FOTO: zara

Desde que el diseñador francés Jacquemus las coronase como las estrellas de varias de sus colecciones lo cierto es que no han parado de aparecer verano tras verano. Elige un color diferente como el fucsia o el verde y lúcela tanto con vaqueros como en forma de vestido.

BOLSOS DE CUENTAS

Bolso saca con flecos y abalorios, de Zara (35,95 euros)

Bolso saca con flecos y abalorios, de Zara FOTO: zara

Divertidos, alegres y originales. Son el accesorio perfecto para darle un toque a tus looks de noches o a aquellos más sobrios.