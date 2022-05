Con esta falda midi de volantes de Zara nos vamos a disfrutar de los últimos días de la Feria de Abril con el máximo estilo y alpargatas de cuña

Que ganas teníamos de volver a ver Sevilla en todo su esplendor de primavera vestido de Feria. Y por suerte este año hemos podido volver a disfrutar de la Feria de Abril, de sus vestidos de flamenca y de sus looks de calle que tanto nos gustan porque no hay influencer o celebritie patria que no se haya paseado por el real. Pero tranquilas, que yo estoy aquí tecleando pero sin estar en Sevilla, así que no os puedo dar envidia como nos han dado ellas. Desde Carmen Lomana a Victoria Federica pasando por Mery Turiel, Sara Baceiredo o Tana Rivera. Pero si eres de las afortunadas que te vas a Sevilla a disfrutar de estos últimos dos días de Feria de Abril. Pero si no quieres vestirte de flamenca, antes de ponerte rumbo al sur, tienes que pasarte por Zara y hacerte con esta falda que te va a hacer el look.

Porque estamos hablando de una falda midi asimétrica con volantes delantero y bajo asimétrico de Zara.

FALDA ASIMÉTRICA VOLANTES (25,95€)

Falda midi volantes. FOTO: Zara

Una falda de color khaki clara que nosotras combinaríamos con un top blanco y unas alpargatas de esparto combinadas con color blanco. Y es que las alpargatas de cuña se han convertido en el calzado estrella para pasearse por Sevilla en estos días de Feria.