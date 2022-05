Chanel Terrero y cómo es el fondo de armario de una diva de la música que representará a España en Eurovisión 2022

Desde hace unos días, no paramos de ver a Chanel en la televisión. Ayer pasó por el plato del El Hormiguero y se atrevió a pisar las cocinas de Masterchef. Cada vez queda menos, para la final de Eurovisión y el apoyo hacia la cantante es mayor. En esta caso ocasión, nosotras nos vamos a centrar en el estilo de Chanel Terrero, que se puede definir en tres adjetivos: atrevido, tradición y explosivo. El armario de la cantante, desde el primer momento que la vimos actuar en Benidorm Fest, reúne todos los ingredientes para crear y lucir auténticos looks de diva. Mientras esperamos a ver cómo será el conjunto definitivo, que lucirá el 14 de mayo en la final de Eurovisión en Turín, vamos a hacer un repaso por todos los diseños que nos han dejado con la boca abierta. Sin ninguna duda, la mujer del momento, Chanel, no renuncia a sus raíces cubanas, pero tampoco a detalles de la moda española tradicional como una torera.

Actriz, cantante y bailarina, Chanel Terrero ha demostrado todo lo que puede hacer en el escenario. Eso sí, tenemos claro que cuando actúe en la final, llevará un mono espectacular con mucho brillo (y flecos) para añadir sensualidad y movimiento a la coreografía de SloMo. El diseñador es Palomo Spain.

Guía de estilo de Chanel Terrero

Este fue el primer momento que conocimos a Chanel. En la presentación de su candidatura a Benidorm Fest, apostó por un top, pantalón y chaqueta deportiva con mucha lentejuela de Isabel Gomila. Ya podíamos notar, que el armario de la cantante está muy definido por la música pop, la lentejuela y el baile.

Unos días antes de ver actuar a Chanel, subió esta imagen a Instagram. Podía pasar desapercibida, pero para nosotras no. Aquí puedes ver que ella, en su día a día, escoge ropa cómoda y repleta de tendencias. El peto vaquero que es tendencia absoluta este verano, ella ya lo llevó.

¡Revolución en el escenario! Chanel lo dio todo en su participación en Benidorm Fest. Entenderás por qué fue la ganadora, tanto por la canción que es muy pegadiza y por el baile al puro estilo de JLo. El mono que llevó la cantante está confeccionado por Carmen Farala. Un diseño inspirado en los míticos monos de Mugler.

Después del diseño de Carmen Farala, llegó el auténtico mono de Mugler. Chanel nos dejó sin palabras con este look. Podemos afirmar que superó en estilo a Dua Lipa. La estrella del pop suele apostar por esta firma de Alta Costura en sus conciertos.

En la alfombra roja, no renuncia a la moda y las combinaciones de tonos como el color block. Nos encanta, el conjunto de Chanel en la red carpet en Primavera Pop 2022. Fue de las más arriesgadas, pero fue un total éxito. Este conjunto es la mejor respuesta para afirmar que el rojo y el rosa, sí que pegan.

¿Y este top corsé de Bershka? Después de ver el conjunto noventero de Chanel, tenemos aún más claro que el espíritu de Britney Spears tiene que estar en nuestro armario. No sabemos si nos quedamos con pantalón de tiro bajo y cinturón con brillos, o con los pendientes XL en forma de aro.

No todo tiene que ser moda. El estilo de Chanel es fácil de comprender (y copiar), principalmente su cabello y maquillaje. La cantante apuesta por una melena suelta y salvaje, o una coleta muy estirada. Por otro lado, el maquillaje parece que es sencillo, pero si te fijas en el pómulo hay polvos de brillo muy marcado, para reafirmar las facciones. Nunca olvida la máscara de pestañas.