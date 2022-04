10 tendencias de moda primavera/verano 2022 que tienes que conocer desde ya

Está a punto de acabar el mes de abril y es buen momento para revisar y reciclar todo el armario. Si todavía no has empezado, aprovecha cualquier tiempo de descanso para mirar qué tendencias todavía no tienes y saber cuáles serán las más virales esta primavera/verano 2022. Seguramente ya habrás visto varias de las tendencias en Instagram o TikTok, pero si todavía estás un poco perdida, porque cada día salen nuevas, no te preocupes porque nosotras hemos recolectado las mejores. Por cierto, muchas te servirán en 2023.

Un pantalón cargo, alguna prenda rosa o verde o un vestido corsé son claves para la nueva temporada. Un truco que todas las expertas en moda realizan, desde Victoria Federica hasta Sara Carbonero, es hacer compras seguras que sean versátiles y prácticas. No puedes olvidar, que las prendas de renovación tienen que ser fáciles de combinar.

Las tendencias para esta primavera/verano 2022 tienen que estar grabadas en tu móvil y guía de inspiración. En la lista que hemos elaborado de las 10 tendencias que necesitas conocer desde ya, vas a conocer qué colores son los más bonitos o qué estampados serán los más repetidos. ¡Apunta todo!

Prendas con flecos

Los flecos han regresado y se quedarán mucho tiempo. Da igual, si están en una chaqueta, un pantalón o un vestido, vas a querer y ver muchos flecos esta primavera y verano. Madame de Rose, desde hace unos meses es la mejor embajadora de esta tendencia.

Rosa o verde

Es un auténtico flechazo el conjunto verde y rosa de punto de Tipi Tent que ya han llevado María y Marta Pombo. Este look es perfecto, porque tiene los dos colores que van a reinar en los próximos meses. No pierdas el tiempo y corre a por estas dos piezas.

Transparencias

Imagen de Violeta Mangriñán con el vestido de Zara. FOTO: @violeta_mangrinyan

¿Embaraza y transparencias? Por supuesto, y si no mira lo guapa que está Violeta Mangriñán con este vestido de Zara, que es la última obsesión de las famosas. El verano es para presumir de piel bronceada y esta tendencia es la mejor, para lucir tipazo. Es una manera de salir más sexy a la calle, pero sin perder el toque elegante y natural.

Pantalón cargo

Este tipo de pantalón es el favorito de Victoria Federica, y desde este mismo momento el tuyo también. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, porque este tipo de vaquero queda fenomenal y tiene efecto vientre plano.

Minifalda

Seguro que recordarás el revuelo que causó la minifalda de lentejuelas en Navidad. En consecuencia, debido a la viralidad de la minifalda, las marcas de moda se han puesto las pilas y quieren que enseñemos pierna este verano. Nuestras favoritas son las denim o de color pastel.

Corsé

Si, el corsé es una tendencia que reina el street style y qué debes tener en tu armario. Queda fenomenal con una camisa por debajo o con un pantalón de tiro alto. Añade un toque noventero y muy atrevido, sin olvidar cómo acentúa la cintura.

Crochet

Ya lo han confirmado varias influencers, como Rocío Osorno que necesitamos un vestido crochet este verano. El crochet es un tejido que no da calor y además moldea cualquier figura.

Color block

Este conjunto de María Fernández Rubíes es la mejor respuesta para explicar qué es el color block. Es nuestra tendencia favorita, porque puedes unir colores diferentes y crear looks coloridos, vivos y alegres.

Traje con chaqueta oversize y mucho color

¿Cuál es la prenda que siempre funciona para una boda, una cena o una reunión de trabajo? Está claro que es un traje. Si no has encontrado ese traje que llevas buscando tanto tiempo, te recomendamos que apuestes por una chaqueta oversize y que sean monocolor. Dulceida es la mejor embajadora.

Chaleco

Si pensabas que no íbamos a incluir el chaleco como tendencia, estabas muy equivocada. Es la tendencia que más nos está gustando, porque sienta genial a cualquier mujer. Apuesta por el chaleco viral de Zara que puedes compartir con tu mejor amiga o tu madre.