Carmen Lomana se va al concierto de Bertín Osborne con una falda midi verde plisada maravillosa que es perfecta para las noches de primavera

No hay día de la semana que Carmen Lomana no tenga un evento, y es que por algo es una de las mujeres más demandadas ahora mismo en España. Ni un lunes para su ritmo, y ayer por la noche se fue a disfrutar del concierto de Bertín Osborne en Madrid. Y es que Bertín Osborne ha presentado en el Teatro Calderón de Madrid los temas de su último trabajo discográfico 40 años son pocos. Un concierto al que han acudido amigos como Paz Padilla, María Pombo o su hija Eugenia Osborne. Y como no, Carmen Lomana tampoco se lo podía perder con un look perfecto de primavera de esos que puedes llevar a cualquier hora.

La socialité ha optado para esta noche de música por una falda midi verde plisada que es perfecta para la primavera. Y es que cuando el buen tiempo empieza a llegar siempre optamos por prendas de este estilo para no pasar calor y a la vez no enseñar aún nuestras piernas poco bronceadas. Pero como dijo Carmen Lomana ayer en su cuenta de Instagram publicando una fotografía en bikini, pronto estará así de bronceada y feliz disfrutando de la playa.

Carmen Lomana en el concierto de Bertín Osborne en Madrid. FOTO: Jesus Briones GTRES

Carmen Lomana ha combinado esta falda verde plisada con una camisa estampada multicolor con ese toque boho que tanto nos gusta en estos meses de buen tiempo, que ha combinado con un bolso y unos zapatos destalonados en burdeos.

Además, ha optado por su melena suelta y joyas doradas que tanto le gustan como buena Leo que es. Y es que sin duda, las faldas midi se han convertido en el uniforme de primavera favorito de Carmen Lomana. El otro día nos enamoraba con una falda midi negra con lunares blancos y hoy lo hace con esta verde que puedes llevar tengas 30 o 50 años para marcarte el mejor estilismo de la noche.