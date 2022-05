Necesitamos una falda midi de lunares como la de Carmen Lomana para convertirnos en las más elegantes de Madrid y Sevilla esta primavera

Y un día más lo ha vuelto a hacer. No hay día que Carmen Lomana no nos inspire con algunos de sus maravillosos looks siempre derrochando elegancia y glamur. Y este sábado lo ha vuelto a hacer con uno de esos estilismos que son elegancia eterna y que nuestra socialité favorita sabe lucir de la mejor manera. Porque como nos dijo la propia Carmen Lomana en la entrevista que publicamos en Lifestyle hace unos días, ella es glamurosa hasta estando en su casa con un camisón y una bata o unos leggings y una camisa oversize. Porque con elegancia se nace, y Carmen es un buen ejemplo de ello.

Ya nos lo dijo ella misma, que cuando no sabía que ponerse o tenía un mal día, siempre recurría al color negro, que nunca falla. Y este estilismo de sábado con falda negra es un buen ejemplo de ello.

Carmen Lomana ha combinado una falda midi negra con lunares en blanco, un estampado muy propio de España y de esta Feria de Abril que ya se ha terminado y que Carmen también ha disfrutado en el real como una de las mejores vestidas. Una falda que ha combinado con una camiseta negra de cuello redondo y un gran collar de perlas con una cruz.