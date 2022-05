Carmen Lomana: “Victoria Federica es monísima, siempre va ideal sin necesidad de enseñar. Tenemos que estar contentos de tener una influencer en la Familia Real”

Elegancia, glamur y estilo. Ella es Carmen Lomana, una de nuestras ‘socialités’ favoritas y hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar con ella acerca de moda, estilo, mujeres icónicas para ella y cómo no, de Victoria Federica. Todo ello en la presentación de su nueva colección de joyas junto en colaboración con Luxenter. Siempre generosa, y sin ningún filtro a la hora de hablar de cualquier tema de actualidad. ¡No te pierdas la entrevista con Carmen Lomana!

¿Cómo estás Carmen? Porque llevas un ritmo de vida que no sabemos cómo lo aguantas...

(Risas) Lo aguanto bien, ayer tuve un día tremendo de trabajo. Siempre me levanto muy pronto, entre televisión, grabar los podcast que he empezado de la vida, escribir, los eventos, la semana pasada que estuve en la Feria de Abril con un vestido maravilloso de Lourdes Montes, con un mantoncillo antiguo muy bonito.

Y presentando esta nueva colección de joyas junto a Luxenter, cuéntanos sobre ella.

Es fantástico ser imagen y trabajar con algo que te gusta, que te lo pones y que cuando lo llevas dices que bonito es. Lo regalo a amis amigas y todas están encantadas. Yo me llevo muy bien con muchas influencers, todas mis amigas son muy jóvenes y les encantan. Estas niñas que se dedican a la moda ya sabes que son un poco raritas pero les encantan y eso a mi me da mucha satisfacción.

Una colección en la que te inspiras en una época concreta y en el arte.

Sí, me inspiro en lo que me gusta, en todo lo que he visto. Yo he tenido una vida en la que he viajado mucho y me gusta mucho el arte y veo muchos museos. Tenía claro que quería unas joyas con muchos colores y montadas en oro, porque me gusta más el oro que la plata. Soy Leo y soy mujer oro. Me gusta mucho lo que hizo en su momento Pomellato, Bulgari... Si haces joyas que son bisutería no puedes poner brillantes grandes y a mi las joyas pequeñas no me gustan.

La primera joya que te compraste comentabas antes que la pagaste a plazos, ¿recuerdas cuál fue la primera joya que te regalaron?

Fueron mis padres cuando hice la comunión. Me regalaron un reloj y unos pendientes ideales. Mis abuelos también, una cantidad de joyas que no te puedes imaginar. Conservo muchas de esas joyas, además mis padres tuvieron un detalle muy bonito cuando me vino por primera vez el período porque yo estaba muy asustada. Tenía 12 años y me dijeron que me tenía que comportar como una señorita, entonces ellos me regalaron unos pendientes ideales y una sortija para que marcar un momento en mi vida de niña a mujer. Y la que había sido mi tata empezó a llamarme señorita, cosas de antes, porque ahora ni te llaman (risas).

Y volviendo a la nueva colección, si tuvieras que escoger una pieza y combinarla con un look.

Como hoy me ves, con estos pendientes de un color atemporal que se funden con el color del vestido que llevo que es de Miu Miu y los zapatos también porque se parece el color mucho. Sería un buen conjunto como invitada a una boda de mañana ahora que lo pienso.

Un icono de mujer histórica que para Carmen Lomana sea un referente.

Hay varias. A mi me entusiasmaba Lauren Bacall en el cine antiguo que siempre me ha gustado muchísimo. Grace Kelly también me gustaba mucho su estilo. Y luego Jackie Kennedy que gracias a Oleg Cassini le creó un estilo porque antes ella era la típica americana sin más, hubiera dado lo que fuera por conocerlo.

Tres de las mujeres más elegantes de la historia...

Para mi sí, Lauren Bacall solo verla sonreír, con ese estilo. Además, nunca me desilusionó, porque la conocí en el Festival de Cine de San Sebastián y me pareció un espectáculo. La recuerdo bajar por las escaleras con su smoking negro y su melena, ya debía tener 80 años y me pareció lo más elegante. Además se lo dije porque yo soy muy mimética, y si alguien me gusta se lo digo. Otra mujer que también me gustó mucho fue en su momento Marisa Berenson, a mis 18 años me gustaba mucho y la imitaba. Cuando la conocí en París se lo dije y no me podía creer, ahora está hecha polvo y ha perdido todo ese glamur.

Y si te tuvieras que quedar con una mujer española de la actualidad por su estilo, ¿quién sería?

Pues no lo se, porque ninguna tiene un fondo de armario, tienen estilistas que las visten, ropa que les prestan...Realmente a mi me gusta mucho el estilo, lo elegante y como lo lleva Inés Domecq. Da igual que lleve Zara o su marca, que yo la llevo muchísimo, a mi Inés me encanta. Creo que en este momento es la que más me gusta, tiene su propia ropa, su propia personalidad y su propio estilo.

Eso también nos lo decías el otro día en Barcelona en el desfile de Pronovias, que te habías vestido con tu propio conjunto de Ze García, no quisiste que te prestaran ningún look.

Exacto, así iba, de Ze García mío. No es un vestido que me haya dejado, lo tenía ya. Hay muchas niñas que están en Instagram, muy guapas, muy monas pero no a todas las visten estilistas y les dejan la ropa. Algo que me espanta y que está muy de moda es que van todas por la calle como en bikini. De repente en Milán con un frío de narices, y todos con un mini jersey y una falda pequeña y luego como mucho se ponen una chaqueta, y dices pero cómo salen así. Ahora es lucir carne y cosificación de la mujer, que tanto critican, se ha perdido la elegancia y el glamur. El otro día vi a una en Marruecos con un mini bikini y yo pensé la van a matar, que está en un país Musulmán.

Y volviendo al desfile de Pronovias, hoy llevas un vestido de un color muy parecido al que lució Victoria Federica.

Estaba ideal y no necesitaba enseñar nada, estaba monísima y le quedaba muy bien el vestido. Creo que tenemos que estar contentos de tener en la familia Real una influencer ideal. Que sus primas también son monísimas pero yo creo que ella con la influencia de su padre se nota. Y además siempre lleva joyas... Ahora que lo pienso, le podría mandar unas piezas de la colección. Apareció en aquella fiesta en Sevilla como un cisne, espectacular, un vestido de Caprile de terciopelo. Ahí fue todo su esplendor.

Si le tuvieras que dar un consejo de moda a Victoria Federica, ¿cuál sería?

Teniendo a su padre no le doy consejos, no. Su madre aunque ahora no se arregla tanto, creo que también tiene buen gusto y criterio. Lo importante es tener criterio de moda.

Carmen Lomana que siempre va impecable vestida, ¿también tiene días de levantarse y no saber que ponerse o no verse bien con nada?

Hay días que no te aguantas ni tu, que dices dónde voy. Bueno un poco me ha pasado hoy, que me he levantado con el ojo hinchado. Digo esto no tiene arreglo, pero luego todo tiene arreglo. Yo por muy mal que esté, si me arreglo, estoy mucho mejor. Porque encima, si estoy fatal y me dejo hecha un pingo, pero digo donde vas.

No me creo que Carmen Lomana vaya nunca hecha un pingo, ni para estar en casa.

(Risas) En casa voy bien, sí.

¿Cuál es el look de Carmen Lomana para estar en casa?

Pues llevo siempre camisones ideales, cortos o largos, batas ideales. Puedo abrir la puerta a cualquiera. Y después para el resto del día me gustan muchos los looks con jerséis grandes o una camisa muy grande con unos leggins o de seda.

Y cuándo te levantas y no sabes que ponerte, ¿a qué combinación recurres?

Un jersey negro, unos pantalones pitillo, unas botas y siempre joyas.