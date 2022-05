Chanel vuelve a apostar por la moda española en Eurovisión con el top ‘made in Spain’ de la firma más ibicenca que tiene enamorada a Sara Carbonero

“Llegó la mami”. Amigas, solo quedan 2 días para la gran final Eurovisión 2022 y Chanel sigue deslumbrado en Turín. Pero no solo con su música, carisma y talento, sino también por sus estudiados estilismo. Desde el traje más torero de Palomo Spain para la actuación, a la bata de cola roja o al look más JLo. Y hoy tampoco ha defraudado para la rueda de prensa en Turín y lo ha vuelto a hacer apostando por moda española. Y es que Chanel Terrero también ha caído rendida al ‘made in Spain’ para Eurovisión con la marca ibicenca favorita de Sara Carbonero y de la Reina Letizia.

🔸 #EurovisionRTVE



A las 21h comienza la segunda semifinal de #Eurovision



De ella saldrán otros 10 competidores para la gran final del sábado



El Telediario se adelanta a las 20:30h



🎙 Desde Turín: @J_GarciaMartin con @ChanelTerrero



📺 https://t.co/VjKzBgFKAr pic.twitter.com/WCvdHTDqsP — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 12, 2022

Sí, Chanel ha llevado un top ibicenco de lo más boho de Charo Ruiz. El terremoto Chanel llega a Italia para defender la bandera española con el tema ‘SloMo’. “Lo que más me entusiasma es poder representar a España en el festival más importante del mundo”, ha dicho en rueda de prensa.

Chanel en rueda de prensa. FOTO: Álvaro Padilla EFE

Chanel ha escogido un top de la firma ibicenca Charo Ruiz. Se trata del top Hanna “off shoulder” de algodón y guipur en color blanco. La prenda pertenece a la colección Voile & Guipur de la firma formada por tejidos naturales, voile de algodón, brocados, encajes y puntillas de guipur, las cuales mantienen la naturaleza de la marca y respetan el concepto de libertad planteado por la firma ibicenca desde sus inicios.