Chanel brilla en el segundo ensayo de Eurovisión 2022 con el mismo traje de Palomo Spain (con 50.000 cristales de Swarovski) que tantas críticas ha recibido

“Y no se confundan, señora’ y señore’ yo siempre estoy read, pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”. Sí amigas, ya solo queda una semana para Eurovisión 2022, y nosotras como Chanel, ya estamos ‘ready’ para romper caderas y romper corazones. Y os decimos una cosa, a nosotras no nos puede gustar más el look de Chanel Terrero de Palomo Spain para Eurovisión. Eso sí, seguimos esperando que nos pueda sorprender en la gala final del festival con alguna sorpresa en su estilismo. De momento, en este segundo ensayo de Chanel en Turín, ninguna sorpresa y eso que nosotras (y medio mundo eurofan) estaba esperando que cambiara de traje, pero no. Y eso que de nuevo las críticas no han parado de salir en redes sociales después de conocerse la artesanía de Palomo Spain. Que ya sabemos que los eurofans son muy intensos.

Es cierto que Eurovisión se da mucho al traje regional, como tenemos muy claro quienes seguimos el concurso de los concursos año tras año. Pero pese a ello, en España se ha desatado la polémica y las críticas. “No creo que un vestido que hace apología al maltrato animal sea la mejor opción”. “Estereotipos al poder, esperemos que los bailarines no vayan disfrazados de toros”. “Es una provocación. Como decir ‘mira, soy española garrula maltratadora a mucha honra, ah, dadme 12 puntos”, son algunas de las duras críticas que se pueden leer en redes sociales.

¿Aún no has visto el look de Chanel para Eurovisión 2022? Se trata de una pieza que el diseñador Palomo Spain ha confeccionado en exclusiva para ella, de clara inspiración andaluza y que lleva cosidos a mano 50.000 cristales de Swarovski. “Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista, que nada más salir Chanel al escenario se sepa que es España. He diseñado un mono de licra y tul hecho sobre su cuerpo, y lleva unas aberturas muy sexis en las piernas, como si fuera un body que lleva zajones, y el cuerpo lleva un escote cuadrado, que es muy Palomo”, explicó en RTVE Palomo Spain y esto es lo que nos ha contado para La Razón.

El look de Chanel tiene una clara inspiración taurina, pero sin caer en tópicos, más bien como algo sutil y elegante. Palomo Spain ha querido evitar las connotaciones taurinas y prefiera hablar de la cultura y el arte de la tauromaquia. “Si hay una inspiración andaluza, porque la chaqueta parece la portada de la Feria de Abril, con todos esos puntos de luz y los redondeles que lleva bordados”.