Chanel conquista Turín (antes de Eurovisión) en modo diva total con un look muy JLo con tres de las grandes tendencias de esta primavera

“Y no se confundan, señora’ y señore’ yo siempre estoy read, pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”. Sí amigas, ya solo quedan 3 días para Eurovisión 2022, y nosotras como Chanel, ya estamos ‘ready’ para romper caderas y romper corazones. Y os decimos una cosa, a nosotras no nos puede gustar más el look de Chanel Terrero de Palomo Spain para Eurovisión y el que lució en la gala de bienvenida con esa maravilla de capa de estilo bata de cola. Eso sí, seguimos esperando que nos pueda sorprender en la gala final del festival con alguna sorpresa en su estilismo. O lo que es lo mismo, estamos enamoradas de todos los looks que se está marcando Chanel en esta semana de Eurovisión, sin duda, es una de las veces que más se está cuidando el estilismo de la representante de España en el festival y eso nos hace estar muy orgullosa. Hasta ayer para recorrer Turín, Chanel Terrero se marcó un estilismo de lo más en tendencia que nos recuerda a Jennifer Lopez con todas las tendencias de esta primavera.

Para recorrer Turín en estos días previos a Eurovisión, Chanel ha lucido una camisa naranja, uno de los colores más en tendencia del momento, con un pañuelo en la cabeza y pendientes de aros. ¡Dival total!

Chanel en Turín antes de Eurovisión 2022. FOTO: @eurovision_tve

Además, en las apuestas, Chanel acumula casi un 31% de posibilidades de alcanzar la victoria. Por lo que parece prácticamente asegurado es que Chanel estará en el top 5 del certamen y, en estos momentos, su posición es la segunda, superando el séptimo lugar de Rosa López en 2001 con su Europe’s living a celebration y el sexto puesto de David Civera. En este sentido, Chanel obtendría el mejor resultado de España en Eurovisión en todo el siglo XXI.