Solo Chanel puede llevar (y triunfar) con una bata de cola roja y un corsé con lunares en la alfombra turquesa de la gala de bienvenida a Eurovisión 2022

“Llegó la mami”. Menos de una semana para que arranque Eurovisión 2022 y Chanel sigue deslumbrado en Turín. Si ayer fue su estilismo de torera creado por Palomo Spain en el segundo ensayo, hoy es también con un look muy español en el Opening Ceremony de Eurovisión. Chanel Terrero, junto al resto de los representantes, ha desfilado por la alfombra turquesa durante la Opening Ceremony, que está teniendo lugar en el Castillo de Venaria (en italiano, Reggia di Venaria Reale), una de las Residencias de la casa real de Saboya declaradas Patrimonio de la Humanidad. Si el otro día era Rosalía la que representaba a España en la Gala MET con una bata de cola a su estilo, hoy es Chanel la que lleva una bata de cola roja a su terreno para representar la cultura española en Eurovisión.

Y también os decimos que nos puede gustar más este look de lo más español de Chanel con un corsé rojo con lunares negros, minifalda negra y una capa roja espectacular a modo de bata de cola. Sandalias negras de tira a los tobillos, moño alto pulido de efecto mojado, con los mechoncitos tan en tendencia en la vuelta de la tendencias dosmileras y aros dorados. ¡Maravillosa!

Chanel en el Opening Ceremony de Eurovisión. FOTO: RTVE

“Y no se confundan, señora’ y señore’ yo siempre estoy read, pa’ romper cadera’, romper corazones. Solo existe una, no hay imitacione’ y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo”. Sí amigas, ya solo quedan 5 días para Eurovisión 2022, y nosotras como Chanel, ya estamos ‘ready’ para romper caderas y romper corazones. Y os decimos una cosa, a nosotras no nos puede gustar más el look de Chanel Terrero de Palomo Spain para Eurovisión. Eso sí, seguimos esperando que nos pueda sorprender en la gala final del festival con alguna sorpresa en su estilismo. De momento, en el segundo ensayo de ayer sábado de Chanel en Turín, ninguna sorpresa y eso que nosotras (y medio mundo eurofan) estaba esperando que cambiara de traje, pero no. Y eso que de nuevo las críticas no han parado de salir en redes sociales después de conocerse la artesanía de Palomo Spain. Que ya sabemos que los eurofans son muy intensos.