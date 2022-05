Cómo llevar esta blazer de estampado floral de Bershka con zapatillas a los 50 o a los 30 años y marcarse un lookazo

Llámalo blazer o americana, lo que está claro es que es una de las prendas estrella de cada primavera y no pueden faltar en nuestro armario. Y es por ese motivo que cada temporada encontramos más opciones en todas nuestras tiendas favoritas, estampados, colores y todos los tejidos posibles para hacer de nuestro armario de primavera el mejor catálogo de blazers. Flechazo de amor, eso es lo que hemos sentido por esta blazer de Bershka que ha estrenado este viernes Carmen Gimeno, demostrando que es perfecta a los 30 o a los 50 años para llevar con zapatillas.

Carmen Gimeno la ha combinado con unos vaqueros negros anchos, camiseta negra y unas zapatillas naranjas que no le pueden dar más rollazo al look. Eso sí, quedaría igual de bien con un vaquero de color denim, una camisa blanca y unas sandalias naranjas o de alguno de los colores que llevan las flores del blazer. Por no hablar de que nos maravilla también el total look con el pantalón a juego de Bershka.

Blazer satinado print flores (39,99€)

Blazer satinada. FOTO: Bershka

Lo que tenemos claro es que necesitamos irnos a Bershka este mismo viernes para hacernos con esta blazer de estampado floral que va a alegrar hasta nuestros looks más clásicos para ir a la oficina.