Las mujeres de más de 50 van a querer el vestido de flores de Pilar de Arce

Si ayer mismo te hablábamos del poder que tiene un vestido corto de flores para pasar el verano, y que nos demostraba la mismísima Paula Echevarría, hoy queremos sumar centímetros al largo y demostrarte la elegancia innata y la cantidad de posibilidades que tiene un vestido de flores pero en versión midi, especialmente si tienes más de 50 años. Esta prenda da oficialmente el pistoletazo de salida a la primavera, pero sigue siendo una de las favoritas incluso bien entrado el verano.

Y es que además de ser de lo más favorecedor para todo tipo de siluetas, generalmente su corte ajustado a la cintura consiguen destacar esta zona del cuerpo, dejado la zona de las caderas y piernas más sueltas, por lo que consigue un efecto visual más proporciónalo al no marcar esa zona. Aunque lo cierto es que podemos encontrar mil versiones: con nido de abaje en el pecho, mangas abullonadas, tipo camisero o escote wrap o cruzado, uno de los más elegantes que trajo a nuestras vidas la diseñadora Diane von Furstenberg en los años 70, y que desde entonces sigue siendo un fondo de armario de las mujeres más elegantes del mundo.

Por eso es que no hemos podido evitar caer rendidas ante el último look de Pilar de Arce, una de esas influencers que demuestran foto a foto que el vestir bien y a la moda no está peleado con la edad. La última prenda con la que ha conseguido enamorarnos ha sido con un vestido camisero de cuello esmoquin cruzado de largo a la rodilla en color blanco y plagado de flores, de la firma TU Design, que además incorpora un cinturón de la misma tela perfecto para marcar silueta.

Vestido Sendai, de TU Design (89 euros)

Vestido Sendai, de TU Design FOTO: TU Design

Un vestido que solo necesita unos zapatos rojos atados al tobillo para sacar todo su potencial.